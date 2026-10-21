Asesinan a Darrel Rodríguez en el metro de Nueva York

Nueva York, Estados Unidos. Darrel Rodríguez, un joven dominicano de 26 años, murió el pasado sábado 17 de octubre de 2026 después de ser atacado durante un incidente ocurrido en una estación del metro de Manhattan, en Nueva York, Estados Unidos. El hecho se registró alrededor de las 12:20 del mediodía en la estación ubicada en la Calle 53 y la Séptima Avenida, según la información de la Policía.

De acuerdo con las autoridades, Rodríguez se encontraba en el lugar cuando se produjo una discusión con otro hombre que posteriormente derivó en una agresión. Tras el ataque, el joven fue trasladado al Hospital Bellevue, donde falleció debido a las lesiones sufridas. Rodríguez trabajaba como guardia de seguridad en un edificio de oficinas y residía en el distrito de El Bronx junto a su padre, quien enfrenta problemas de salud. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse