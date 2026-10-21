Asesinan a Darrel Rodríguez en el metro de Nueva York

Nueva York, Estados Unidos. Darrel Rodríguez, un joven dominicano de 26 años, murió el pasado sábado 17 de octubre de 2026 después de ser atacado durante un incidente ocurrido en una estación del metro de Manhattan, en Nueva York, Estados Unidos.
El hecho se registró alrededor de las 12:20 del mediodía en la estación ubicada en la Calle 53 y la Séptima Avenida, según la información de la Policía.
De acuerdo con las autoridades, Rodríguez se encontraba en el lugar cuando se produjo una discusión con otro hombre que posteriormente derivó en una agresión.
Tras el ataque, el joven fue trasladado al Hospital Bellevue, donde falleció debido a las lesiones sufridas.
Rodríguez trabajaba como guardia de seguridad en un edificio de oficinas y residía en el distrito de El Bronx junto a su padre, quien enfrenta problemas de salud.
Personas de su entorno lo describieron como un joven tranquilo, respetuoso y trabajador, que buscaba salir adelante y apoyar a su familia.
La muerte del joven también afectó a su hermano mellizo, Derick Rodríguez, quien sirve en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y reside en Texas.
Mientras tanto, las autoridades mantienen la búsqueda del sospechoso, quien, según la información, continúa prófugo.
Los investigadores trabajan para esclarecer las circunstancias del ataque y determinar qué provocó la discusión entre ambos hombres.
El caso permanece bajo investigación de la Policía de Nueva York, mientras los familiares de Darrel Rodríguez enfrentan su muerte y esperan que las autoridades identifiquen y localicen al responsable.