No hay registros de que Bukele criticara al Gobierno de Honduras por no imponer cadena perpetua a pandilleros

San Pedro Sula, Honduras
Circula en redes sociales una publicación que atribuye a Nayib Bukele, presidente de El Salvador, una supuesta crítica a Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional de Honduras, y a Nasry Asfura, presidente de Honduras, por no aplicar penas de cadena perpetua contra pandilleros.
Sin embargo, no hay registros públicos que confirmen que Bukele haya pronunciado esas palabras. Las búsquedas en medios de comunicación y fuentes oficiales no permitieron localizar una entrevista, discurso o comunicado en el que el mandatario salvadoreño realizara esa crítica.
“RAFAGAZO DE BUKELE: MI MODELO CARCELARIO ES 100% EFECTIVO PERO DE NADA SIRVE CONOCER EL MÉTODO POR AUTORIDADES DE OTROS PAÍSES SI NO ESTÁN DISPUESTOS A ACABAR CON LA DELINCUENCIA, SI ELLOS ANDAN AQUÍ ES PORQUE TIENEN EL PODER SUFICIENTE PARA CAMBIAR REFORMAS DE CONDENAS POR PENAS DE PANDILLEROS QUE CUMPLAN CADENA PERPETUA, SI NO LO HACEN ES SHOW NADA MÁS”, dice el texto interpuesto en la imagen publicada en Facebook, compartida decenas de veces desde el 18 de octubre de 2026.
No hay evidencia
LA PRENSA Verifica realizó una búsqueda en Google con las palabras clave “Nayib Bukele + Tomás Zambrano + Nasry Asfura + cadena perpetua + pandilleros + Honduras”; sin embargo, no se encontraron registros en medios de comunicación ni en fuentes confiables que confirmen la autenticidad de la supuesta cita.
También se buscaron fragmentos exactos de la frase en otros buscadores como Bing, Yahoo y Yandex, pero no se encontraron entrevistas, discursos, videos ni publicaciones oficiales que confirmaran que Bukele pronunció esas palabras.
De igual manera, se realizó una revisión de las cuentas oficiales en redes sociales del mandatario salvadoreño en Facebook, Instagram y X. En ellas tampoco se localizaron publicaciones, videos o comunicados que contengan la frase atribuida.
Adicionalmente, un rastreo en redes sociales de la cita viral solo arrojó la misma publicación desinformante que viraliza este contenido.
LA PRENSA Verifica revisó el perfil que difundió la supuesta cita y constató que el usuario publica contenido satírico y declaraciones sin respaldo ni referencias a fuentes confiables.
Por lo tanto, es falso que Nayib Bukele haya criticado al Gobierno de Honduras por no imponer penas de cadena perpetua contra pandilleros.