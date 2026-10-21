No hay registros de que Bukele criticara al Gobierno de Honduras por no imponer cadena perpetua a pandilleros

Circula en redes sociales una publicación que atribuye a Nayib Bukele, presidente de El Salvador, una supuesta crítica a Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional de Honduras, y a Nasry Asfura, presidente de Honduras, por no aplicar penas de cadena perpetua contra pandilleros.

Sin embargo, no hay registros públicos que confirmen que Bukele haya pronunciado esas palabras. Las búsquedas en medios de comunicación y fuentes oficiales no permitieron localizar una entrevista, discurso o comunicado en el que el mandatario salvadoreño realizara esa crítica.

“RAFAGAZO DE BUKELE: MI MODELO CARCELARIO ES 100% EFECTIVO PERO DE NADA SIRVE CONOCER EL MÉTODO POR AUTORIDADES DE OTROS PAÍSES SI NO ESTÁN DISPUESTOS A ACABAR CON LA DELINCUENCIA, SI ELLOS ANDAN AQUÍ ES PORQUE TIENEN EL PODER SUFICIENTE PARA CAMBIAR REFORMAS DE CONDENAS POR PENAS DE PANDILLEROS QUE CUMPLAN CADENA PERPETUA, SI NO LO HACEN ES SHOW NADA MÁS”, dice el texto interpuesto en la imagen publicada en Facebook, compartida decenas de veces desde el 18 de octubre de 2026.