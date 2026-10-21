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Compartir gastos y recibir pagos se vuelve más fácil con TapiYa de Ficohsa y Visa

Recibir el pago de un servicio, dividir la cuenta de una comida o compartir gastos familiares ahora es más sencillo. Con TapiYa, Ficohsa y Visa acercan a los hondureños una alternativa digital, práctica y segura para realizar pagos entre personas desde el celular

  • Actualizado: 21 de octubre de 2026 a las 14:30 -
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Compartir gastos y recibir pagos se vuelve más fácil con TapiYa de Ficohsa y Visa

Ficohsa y Visa presentan TapiYa, una innovadora funcionalidad que facilita el envío y la recepción de dinero desde la App Ficohsa, con acreditación directa en la cuenta bancaria y en tiempo real.

 Foto: David Romero
San Pedro Sula, Honduras

Compartir la cuenta de una comida entre amigos, repartir un gasto familiar o recibir el pago por un servicio son situaciones de todos los días. Para hacerlas más sencillas, Ficohsa y Visa presentan TapiYa, una nueva funcionalidad de la App Ficohsa que permite a los clientes Visa Débito recibir dinero directamente en su cuenta bancaria, en tiempo real.

Desde la aplicación, quien recibe el dinero puede elegir entre tres opciones: un Tap con una tarjeta Visa, generar un código QR o compartir un enlace de pago. Quien paga puede utilizar cualquier tarjeta Visa de débito o crédito emitida en Honduras, ofreciendo una alternativa práctica al efectivo para los pagos entre personas.

Con TapiYa, los clientes pueden compartir un enlace de pago para recibir dinero directamente en su cuenta bancaria, una opción práctica para dividir gastos, cobrar servicios y facilitar los pagos entre personas.

Con TapiYa, los clientes pueden compartir un enlace de pago para recibir dinero directamente en su cuenta bancaria, una opción práctica para dividir gastos, cobrar servicios y facilitar los pagos entre personas.

 (Foto: David Romero)

Innovación financiera

Con TapiYa, Ficohsa se convierte en el primer banco en Honduras en ofrecer esta funcionalidad dentro de su aplicación de banca móvil. Habilitada por tecnología de Visa, la solución pone la innovación al servicio de las personas, con herramientas que responden a necesidades concretas y facilitan sus transacciones cotidianas.

A través de TapiYa, los emprendedores pueden facilitar las compras de sus clientes al recibir pagos de manera digital, con opciones como el código QR y el enlace de pago, impulsando el uso de soluciones innovadoras en sus negocios.

A través de TapiYa, los emprendedores pueden facilitar las compras de sus clientes al recibir pagos de manera digital, con opciones como el código QR y el enlace de pago, impulsando el uso de soluciones innovadoras en sus negocios.

 (Foto: David Romero)

“En Ficohsa trabajamos continuamente para desarrollar soluciones que respondan a la forma en que nuestros clientes viven, se conectan y realizan sus transacciones. Con TapiYa acercamos la innovación financiera a la vida cotidiana de las personas, permitiéndoles recibir dinero de forma inmediata, segura y conveniente directamente en su cuenta y desde la palma de su mano”, expresó Alonso Valenzuela, Vicepresidente Regional de estrategia de Banca de Personas de Ficohsa.

Alonso Valenzuela, vicepresidente regional de Estrategia de Banca de Personas de Ficohsa, destaca el compromiso de la institución con el desarrollo de soluciones financieras digitales que simplifican las transacciones cotidianas de sus clientes.

Alonso Valenzuela, vicepresidente regional de Estrategia de Banca de Personas de Ficohsa, destaca el compromiso de la institución con el desarrollo de soluciones financieras digitales que simplifican las transacciones cotidianas de sus clientes.

 (Foto: David Romero)

También añadió que esta alianza con Visa representa un paso importante para Ficohsa en su compromiso de escuchar las necesidades de sus clientes y convertir la innovación en soluciones de valor, fortaleciendo la confianza y acercando los servicios financieros a la dinámica de la vida moderna.

Pagos más ágiles

La experiencia se integra en la aplicación que los clientes ya utilizan para gestionar sus finanzas. Los fondos se acreditan directamente en su cuenta y las transacciones cuentan con los estándares de seguridad de Visa, brindando confianza tanto a quien paga como a quien recibe el dinero.

Emprendedores participantes del evento utilizan TapiYa, la nueva funcionalidad de Ficohsa y Visa que facilita el pago de productos y servicios mediante herramientas digitales, ofreciendo una experiencia de compra más práctica y ágil.

Emprendedores participantes del evento utilizan TapiYa, la nueva funcionalidad de Ficohsa y Visa que facilita el pago de productos y servicios mediante herramientas digitales, ofreciendo una experiencia de compra más práctica y ágil.

 (Foto: David Romeor)

“En Visa, creemos que la innovación cobra valor cuando hace más fáciles las experiencias financieras de las personas. Junto a Ficohsa, con TapiYa acercamos a los hondureños una manera ágil y segura de transferir fondos en tiempo real, utilizando herramientas digitales accesibles desde su teléfono. Esta iniciativa contribuye a ampliar las opciones de pago y a fortalecer el ecosistema digital en Honduras”, señaló Juan Pablo Taylor, gerente general de Visa para Guatemala, Honduras y El Salvador.

Juan Pablo Taylor, gerente general de Visa para Guatemala, Honduras y El Salvador, resalta el valor de la innovación para ofrecer experiencias financieras más ágiles y seguras, mediante herramientas digitales accesibles desde el celular.

Juan Pablo Taylor, gerente general de Visa para Guatemala, Honduras y El Salvador, resalta el valor de la innovación para ofrecer experiencias financieras más ágiles y seguras, mediante herramientas digitales accesibles desde el celular.

 (Foto: David Romero)

El lanzamiento de TapiYa forma parte de la apuesta de Ficohsa y Visa por ampliar el acceso a servicios digitales útiles y fáciles de incorporar a la vida diaria. La tecnología y la innovación cumplen así un propósito concreto: facilitar la manera en que las personas reciben dinero y resuelven sus pagos cotidianos.

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