Puma Energy entregó el octavo vehículo para finalizar su promoción "Ahorrá y Ganá" y anuncia renovación de su App Puma Pris

San Pedro Sula, Honduras.

Con la entrega de las llaves de un KIA Tasman, Puma Energy y Super 7 pusieron este 16 de octubre, en Tegucigalpa, el punto final a la promoción “Ahorrá y Ganá”. Era el último vehículo por entregar de una campaña que durante dos meses recorrió distintas ciudades del país. El afortunado fue el capitalino Angelo Gabriel Meléndez, quien recibió el premio acompañado de su familia. Su vehículo es el octavo y último de un sorteo que reconoció la preferencia de los clientes de la marca.

La entrega del último vehículo

El acto de entrega reunió a representantes de la empresa y a la familia del ganador, y sirvió como cierre oficial de la promoción. Meléndez recibió las llaves entre muestras de alegría y aprovechó el momento para agradecer a quienes hicieron posible el premio. “Muchas gracias a Puma, a Banco Atlántida, KIA, Espresso Americano. Muchas gracias a todos por tremendo regalo. Muy contento, la verdad”, expresó. Su vehículo se suma a otros siete entregados durante la campaña. En total, ocho hondureños resultaron ganadores: siete recibieron un KIA Sonet y uno, el KIA Tasman que cerró el sorteo. Desde la empresa, la valoración del balance fue positiva. Paola Padilla, Marketing Manager de Puma Energy Honduras, calificó la campaña como un éxito a nivel nacional y destacó la respuesta del público, que se mantuvo constante en cada etapa del sorteo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Una promoción que recorrió el país

Más de 100,000 clientes participaron en la promoción y en conjunto generaron más de seis millones de oportunidades para ganar. La dinámica estuvo ligada al uso de la aplicación Puma Pris y a las compras en las estaciones Puma Energy y las tiendas Super 7. Además de los vehículos, la campaña repartió más de 5.5 millones de puntos Pris y miles de premios instantáneos, entre ellos hot dogs de Super 7, bebidas de Espresso Americano y Zambos Preparados. Estos premios pueden canjearse hasta el 31 de octubre de 2026. Quienes pagaron en la aplicación con tarjetas de crédito o débito de Banco Atlántida cuadruplicaron sus oportunidades de ganar, y cuatro tarjetahabientes de la entidad terminaron entre los ganadores. La promoción contó también con el respaldo de Banco Atlántida, KIA, Espresso Americano y Zambos.

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