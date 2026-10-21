Nueva York publica nuevos documentos sobre el 11-S y los riesgos tóxicos en la Zona Cero

Nueva York, Estados Unidos. El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció este miércoles la publicación de 40.000 documentos relacionados con los atentados del 11 de septiembre de 2001, que se suman a los kilómetros de registros que su Administración divulgó el pasado septiembre sobre la calidad del aire en la Zona Cero . Los documentos, que superan las 200.000 páginas en conjunto, están disponibles para consulta pública en el portal creado por la ciudad (nyc.gov/sep11docs), tras una batalla legal de varios años sobre el acceso a información relativa a la calidad del aire y los riesgos para la salud derivados de los atentados. La divulgación pone fin a dos demandas presentadas contra la ciudad por la organización 9/11 Health Watch ya años de restricciones para acceder a registros sobre la exposición a sustancias tóxicas en la Zona Cero y sus posibles consecuencias para la salud.

"Nuestro compromiso de honrar a las víctimas de los horribles atentados terroristas del 11 de septiembre y brindar transparencia y rendición de cuentas a los sobrevivientes no puede comenzar ni terminar en el aniversario", indicó el alcalde en un comunicado. Mamdani recordó que los equipos de emergencia, los representantes electos y los familiares de víctimas de enfermedades relacionadas con el 11-S llevaban años reclamando la publicación de estos documentos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El alcalde señaló además que el presupuesto municipal para el año fiscal 2027 incluye 34 millones de dólares para mantener el portal de registros públicos, que alberga, entre otros archivos, el conocido como Memorando Harding.