Nueva York decide mañana si veta los carruajes de caballos tras accidente mortal

Nueva York. La ciudad de Nueva York decidirá mañana si veta los carruajes tirados por caballos que se suelen ver en Central Park después de que un accidente ocurrido el pasado junio, en el que murió un turista de 18 años, reabriera el debate sobre su continuidad.

El Concejo Municipal celebrará una votación sobre el proyecto de ley bautizado ‘La ley de Romanch’, en honor al turista fallecido, que prevé prohibir esta actividad a partir de junio de 2028 y ayudar a reinsertarse a los trabajadores de ese sector, en torno a 200 personas.

La presidenta del Concejo Municipal, Julie Menin, convocó la audiencia tras alcanzar un pacto con el alcalde, Zohran Mamdani, sobre el contenido de la medida, que ahora cuenta con el amplio respaldo de 29 legisladores locales tras décadas de estancamiento.

Romanch Mahajan, de 18 años, falleció el 17 de junio durante un recorrido turístico por Central Park con su familia, cuando el caballo que tiraba del carruaje se desbocó y su madre cayó del vehículo.

El joven saltó para intentar ayudarla, pero se golpeó la cabeza contra el suelo. El carruaje chocó después contra otro y volcó. A medida que Central Park se ha ido saturando de peatones, ciclistas y otros usuarios de transportes, los residentes y activistas han “reclamado el fin de esta industria por problemas de infraestructura, seguridad y bienestar animal”, indicó en un comunicado Menin.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

La muerte del joven fue la primera en los cerca de 150 años de historia del sector de los carruajes de caballos turísticos, e intensificó el debate sobre su continuidad tras otros incidentes relacionados con los equinos que fueron repudiados por organizaciones animalistas.

Tras el accidente mortal, el Concejo Municipal celebró una audiencia en julio para escuchar a las partes implicadas en el sector de cara a una nueva legislación, y varios familiares del joven abogaron para que se apruebe la medida ahora en juego.

Con la información de esa audiencia, los legisladores completaron la medida, que de ser aprobada suspenderá de inmediato la emisión de nuevas licencias de carruajes, prohibirá la actividad en junio de 2028 y establecerá programas de empleo para conductores y otros trabajadores.

Según el sindicato de Trabajadores del Transporte (TWU), hay unos 170 conductores y propietarios de carruajes de caballos con licencia en Nueva York que usan tres establos de propiedad privada en el oeste de Manhattan, en su mayoría inmigrantes o hijos de inmigrantes.

Miembros de ese sindicato y defensores del sector intervinieron también en la audiencia y expresaron sus condolencias a la familia del joven, pero reivindicaron que ese es su modo de vida y muchos se han endeudado para mantener sus licencias.

De acuerdo con el comunicado municipal, los trabajadores recibirán recomendaciones para oportunidades laborales, asesoría profesional, invitaciones a ferias de trabajo, ayuda educativa y asistencia para dar una nueva vida a los caballos.

Antes de la muerte de Mahajan, hubo dos incidentes con caballos de carruaje que se desplomaron y murieron, uno por una enfermedad y otro por intoxicación, y que reabrieron el debate al ser captados en vídeo y compartidos en redes sociales.

Ya entonces reclamaban la abolición del sector organizaciones animalistas como PETA, algunos concejales municipales y los alcaldes más recientes previos a Mamdani, Eric Adams y Bill de Blasio. EFE