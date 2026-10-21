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Requerimiento fiscal contra tres agentes de la Daet por presunto tráfico de drogas

El Ministerio Público presentó requerimiento contra tres agentes de la Daet y pidió órdenes de captura tras el allanamiento en San Pedro Sula

Requerimiento fiscal contra tres agentes de la Daet por presunto tráfico de drogas

Ministerio Público presenta requerimiento contra tres agentes de la DAET por drogas.

Tegucigalpa, Honduras. El Ministerio Público presentó este miércoles un requerimiento fiscal contra tres agentes asignados a la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (Daet), por suponerlos responsables del delito de tráfico ilícito de drogas agravado.

Claudia Díaz, directora de Recursos Humanos del Ministerio Público, explicó que la acción penal fue presentada a través de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado. Además, a uno de los agentes se le atribuye la presunta comisión del delito de tenencia de munición prohibida.

Como parte del proceso, el Ministerio Público solicitó al órgano jurisdiccional competente que emita las respectivas órdenes de captura contra los tres imputados.

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Las acciones judiciales se derivan de un allanamiento realizado el pasado 19 de octubre en una vivienda ubicada en el bulevar Mackey, en San Pedro Sula, que, según las investigaciones fiscales, habría sido utilizada para almacenar sustancias ilícitas.

De acuerdo con los datos proporcionados por el Ministerio Público, durante la inspección se encontraron 114 bolsitas con supuesta marihuana, 65 envoltorios con presunta cocaína y diversas cantidades de una sustancia que se presume es crack.

Los equipos investigadores también recolectaron municiones de diferentes características, cargadores para armas de fuego, indumentaria militar y distintivos institucionales correspondientes a estructuras policiales anteriores. Estos elementos forman parte de las diligencias que buscan esclarecer las circunstancias del caso.

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Díaz señaló que las investigaciones se desarrollaron a partir de información recibida y de diligencias de verificación que condujeron al allanamiento del inmueble. La funcionaria indicó que el proceso busca establecer los hechos y determinar la responsabilidad individual de los agentes señalados.

“El Ministerio Público reafirma que ninguna persona está por encima de la ley y que las investigaciones penales deben desarrollarse con objetividad, independencia y apego al debido proceso, sin privilegios derivados del cargo o la institución a que pertenezcan los investigados”, expresó Díaz.

Comunicado del Ministerio Público.

Comunicado del Ministerio Público.

El caso también fue confirmado por la Secretaría de Seguridad, que reportó el operativo en una vivienda administrada por la Oficina Administradora de Bienes Incautados (Oabi) y asignada a una unidad policial.

Con la presentación del requerimiento fiscal contra tres agentes y la solicitud de órdenes de captura, el proceso entra en una nueva etapa judicial.

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Redacción La Prensa
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