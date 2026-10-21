Emiten alerta por fuertes lluvias en zonas afectadas por el terremoto de 7,7 en Panamá

Ciudad de Panamá, Panamá. Las autoridades de protección civil de Panamá elevaron este miércoles la alerta a amarilla por fuertes lluvias en algunas de las zonas afectadas por el potente terremoto de magnitud 7,7 el pasado 9 de octubre, donde la población aún duerme en tiendas de campaña y siente las réplicas.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) aumentó la alerta desde la noche del pasado martes a las áreas de Soná, Mariato y Tonosí, cercanas el epicentro del fuerte temblor en la zona conocida como península de Azuero, "ante las condiciones atmosféricas que podrían generar situaciones de riesgo para la población".

Dichas condiciones meteorológicas son probables "lluvias significativas que podrían ocasionar incrementos rápidos en los niveles de ríos y quebradas, inundaciones en áreas vulnerables y otras afectaciones asociadas", según un comunicado divulgado hoy.