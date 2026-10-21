Tabla de posiciones Champions League tras goleada de Real Madrid: el líder y Barcelona baja más

Real Madrid sumó pleno de victorias con su tercer triunfo consecutivo tras vencer por goleada 4-1 al RB Leipzig de Alemania en la tercera jornada de la fase liga de la UEFA Champions League, en la que hay un sorpresivo líder de la tabla de posiciones.
Los goles del portugués Bernardo Silva, del turco Arda Güler, del francés Kylian Mbappé y del marfileño Yan Diomande lideraron la victoria de los merengues en el estadio Santiago Bernabéu para llegar con los ánimos por las nubes al Clásico del fútbol español frente al Barcelona. El tanto del descuento de los alemanes lo hizo Tidiam Gomis.
El equipo de José Mourinho llega a 9 puntos y se sitúa en la lucha por los primeros lugares, queda cuarto emparejado con el líder PSG, el sorpresivo Aston Villa y Liverpool. El Real Betis es quinto también con 9 unidades.
El Aston Villa le ganó por 3-1 al Viking y está en la pelea por el TOP-8 de la Champions League, otro de los que se encuentran arriba en la clasificación es el Betis que ganó 1-0 al Feyenoord con gol de penal de Isco Alarcón.
En uno de los partidos destacados del día, el Beyern Múnich y el Arsenal empataron 2-2 en el Allianz Arena. Eberechi Eze abrió el marcador para los Gunners, lo empató Alphonso Davies y remontó Harry Kane. En los últimos minutos, Declan Rice hizo el tanto de la igualdad para los ingleses.
El Como de Italia aplastó 4-1 al Manchester United para ubicarse en el noveno puesto de la tabla de posiciones con 6 puntos, los mismos que tienen el Barcelona, Manchester City, Club Brujas, Sporting de Lisboa y Borussia Dortmund.
En otros resultados, el Inter de Milán se impuso por 1-0 al Shakhtar Donetsk en el Estadio Giuseppe Meazza. El defensa brasileño Carlos Augusto fue el autor del único gol.
El Galatasaray le metió un 2-4 de visita al Lille de Davide Ancelotti, el Club Brujas goleó 3-0 al Lens y el LASK Linz de Austria sorprendió ganando a domicilio 2-3 contra el Sporting de Lisboa.
🤩 Ha sido otra semana apasionante y cargada de goles.🙌 𝓛𝓪 𝓒𝓱𝓪𝓶𝓹𝓲𝓸𝓷𝓼 🙌#UCL https://t.co/v8lsrUZvTl— Liga de Campeones (@LigadeCampeones) October 21, 2026