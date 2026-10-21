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Tabla de posiciones Champions League tras goleada de Real Madrid: el líder y Barcelona baja más

Hay quíntuple empate en el liderato de la tabla de posiciones de la Champions League tras la tercera jornada.

  • Actualizado: 21 de octubre de 2026 a las 14:36 -
  • Juan Carlos Miranda
Tabla de posiciones Champions League tras goleada de Real Madrid: el líder y Barcelona baja más

Así quedó la tabla de posiciones de la fase liga de la Champions League tras la tercera jornada con triunfo del Real Madrid.
Madrid, España.

Real Madrid sumó pleno de victorias con su tercer triunfo consecutivo tras vencer por goleada 4-1 al RB Leipzig de Alemania en la tercera jornada de la fase liga de la UEFA Champions League, en la que hay un sorpresivo líder de la tabla de posiciones.

Los goles del portugués Bernardo Silva, del turco Arda Güler, del francés Kylian Mbappé y del marfileño Yan Diomande lideraron la victoria de los merengues en el estadio Santiago Bernabéu para llegar con los ánimos por las nubes al Clásico del fútbol español frente al Barcelona. El tanto del descuento de los alemanes lo hizo Tidiam Gomis.

El equipo de José Mourinho llega a 9 puntos y se sitúa en la lucha por los primeros lugares, queda cuarto emparejado con el líder PSG, el sorpresivo Aston Villa y Liverpool. El Real Betis es quinto también con 9 unidades.

En el formato actual de la UEFA Champions League, los equipos que terminan del 1.º al 8.º puesto en la tabla general de la fase liga obtienen boleto directo a los octavos de final.

En el formato actual de la UEFA Champions League, los equipos que terminan del 1.º al 8.º puesto en la tabla general de la fase liga obtienen boleto directo a los octavos de final.

El Aston Villa le ganó por 3-1 al Viking y está en la pelea por el TOP-8 de la Champions League, otro de los que se encuentran arriba en la clasificación es el Betis que ganó 1-0 al Feyenoord con gol de penal de Isco Alarcón.

En uno de los partidos destacados del día, el Beyern Múnich y el Arsenal empataron 2-2 en el Allianz Arena. Eberechi Eze abrió el marcador para los Gunners, lo empató Alphonso Davies y remontó Harry Kane. En los últimos minutos, Declan Rice hizo el tanto de la igualdad para los ingleses.

Los equipos que terminen del 9.º al puesto 24.º juegan una ronda de play-offs (ida y vuelta) para buscar un lugar en octavos.

Los equipos que terminen del 9.º al puesto 24.º juegan una ronda de play-offs (ida y vuelta) para buscar un lugar en octavos.

El Como de Italia aplastó 4-1 al Manchester United para ubicarse en el noveno puesto de la tabla de posiciones con 6 puntos, los mismos que tienen el Barcelona, Manchester City, Club Brujas, Sporting de Lisboa y Borussia Dortmund.

En otros resultados, el Inter de Milán se impuso por 1-0 al Shakhtar Donetsk en el Estadio Giuseppe Meazza. El defensa brasileño Carlos Augusto fue el autor del único gol.

Y los equipos que queden del puesto 25.º al 36.º quedarán eliminados de la competición (sin pase a la Europa League).

Y los equipos que queden del puesto 25.º al 36.º quedarán eliminados de la competición (sin pase a la Europa League).

El Galatasaray le metió un 2-4 de visita al Lille de Davide Ancelotti, el Club Brujas goleó 3-0 al Lens y el LASK Linz de Austria sorprendió ganando a domicilio 2-3 contra el Sporting de Lisboa.

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Redacción web
Juan Carlos Miranda

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