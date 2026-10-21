Tabla de posiciones Champions League tras goleada de Real Madrid: el líder y Barcelona baja más

Madrid, España.

Real Madrid sumó pleno de victorias con su tercer triunfo consecutivo tras vencer por goleada 4-1 al RB Leipzig de Alemania en la tercera jornada de la fase liga de la UEFA Champions League, en la que hay un sorpresivo líder de la tabla de posiciones.

Los goles del portugués Bernardo Silva, del turco Arda Güler, del francés Kylian Mbappé y del marfileño Yan Diomande lideraron la victoria de los merengues en el estadio Santiago Bernabéu para llegar con los ánimos por las nubes al Clásico del fútbol español frente al Barcelona. El tanto del descuento de los alemanes lo hizo Tidiam Gomis.

El equipo de José Mourinho llega a 9 puntos y se sitúa en la lucha por los primeros lugares, queda cuarto emparejado con el líder PSG, el sorpresivo Aston Villa y Liverpool. El Real Betis es quinto también con 9 unidades.