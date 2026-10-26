  1. Inicio
  2. · Honduras

Lunes frío en varias regiones de Honduras

Las temperaturas han descendido en los últimos días en varias zonas del país, dejando incluso zonas afectadas

Lunes frío en varias regiones de Honduras

Un día lluvioso en Tegucigalpa, capital de Honduras. Fotografía de archivo.

Fotografía: LA PRENSA

San Pedro Sula. Las temperaturas bajarán en varias zonas de Honduras debido al ingreso de vientos procedentes del norte, mientras que las lluvias débiles y dispersas continuarán presentándose en distintos puntos del país, según las condiciones previstas para esta jornada.

Víctor Ortega, pronosticador de turno de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), explicó que una cuña de alta presión mantendrá su influencia sobre el territorio nacional. Este fenómeno favorecerá la presencia de chubascos de intensidad débil y, de manera aislada y ocasional, precipitaciones moderadas.

¿Fraude?: Fiscalía revela presunta maniobra matemática de Redondo y comisión

Aunque se espera una disminución ligera de las temperaturas en varias regiones, el calor persistirá en el sur del país. Choluteca y Valle alcanzarán máximas de 35 grados centígrados, las más elevadas del territorio hondureño para el período pronosticado.

En el oriente, Gracias a Dios llegará a 31 °C y Olancho registrará la misma máxima, mientras que Cortés y Santa Bárbara alcanzarán los 29 °C. Colón, Comayagua y La Paz tendrán temperaturas máximas de 28 °C.

Para Francisco Morazán se prevé una máxima de 27 °C y una mínima de 16 °C. Yoro y El Paraíso también tendrán máximas de 27 °C, aunque sus temperaturas mínimas descenderán a 17 °C. En Lempira y Ocotepeque se esperan valores de hasta 27 °C, con mínimas de 19 °C.

En la zona costera, Atlántida alcanzará 26 °C, mientras que Islas de la Bahía llegará a 27 °C. Cortés tendrá una mínima de 23 °C, al igual que Atlántida, Colón, Choluteca, Valle y Santa Bárbara.

El SAR fiscalizará comercios chinos en La Ceiba para verificar si cumplen con sus tributos

Las condiciones más frías se esperan en Intibucá, donde el termómetro bajará hasta los 14 °C y la máxima será de 19 °C. Copán tendrá una mínima de 17 °C y una máxima de 25 °C, mientras que Comayagua registrará valores de 19 °C como mínima y 28 °C como máxima.

En cuanto al estado del mar, Copeco pronostica olas de aproximadamente tres pies tanto en el litoral Caribe como en el golfo de Fonseca.

El informe también establece que el sol saldrá a las 5:41 de la mañana y se ocultará a las 5:24 de la tarde.

app IOS diez

Descarga nuestra app

Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias