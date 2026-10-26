Lunes frío en varias regiones de Honduras

San Pedro Sula. Las temperaturas bajarán en varias zonas de Honduras debido al ingreso de vientos procedentes del norte, mientras que las lluvias débiles y dispersas continuarán presentándose en distintos puntos del país, según las condiciones previstas para esta jornada. Víctor Ortega, pronosticador de turno de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), explicó que una cuña de alta presión mantendrá su influencia sobre el territorio nacional. Este fenómeno favorecerá la presencia de chubascos de intensidad débil y, de manera aislada y ocasional, precipitaciones moderadas.

Aunque se espera una disminución ligera de las temperaturas en varias regiones, el calor persistirá en el sur del país. Choluteca y Valle alcanzarán máximas de 35 grados centígrados, las más elevadas del territorio hondureño para el período pronosticado. En el oriente, Gracias a Dios llegará a 31 °C y Olancho registrará la misma máxima, mientras que Cortés y Santa Bárbara alcanzarán los 29 °C. Colón, Comayagua y La Paz tendrán temperaturas máximas de 28 °C. Para Francisco Morazán se prevé una máxima de 27 °C y una mínima de 16 °C. Yoro y El Paraíso también tendrán máximas de 27 °C, aunque sus temperaturas mínimas descenderán a 17 °C. En Lempira y Ocotepeque se esperan valores de hasta 27 °C, con mínimas de 19 °C. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Continuará predominando el viento fresco del norte, sobre el territorio nacional, generando condiciones mayormente secas, leve descenso de las temperaturas durante las horas de la madrugada y la noche. Mientras que, en las regiones norte y noroccidental se esperan lluvias. https://t.co/gYOzHi7sqv — Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (@copecogob) October 26, 2026

En la zona costera, Atlántida alcanzará 26 °C, mientras que Islas de la Bahía llegará a 27 °C. Cortés tendrá una mínima de 23 °C, al igual que Atlántida, Colón, Choluteca, Valle y Santa Bárbara.