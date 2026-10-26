No más asambleas: hospitales crearán planes para atender citas y cirugías atrasadas

Tegucigalpa, Honduras. Después de 48 días de asambleas informativas que dejaron a miles de hondureños sin consultas médicas y cirugías programadas, los hospitales públicos deberán elaborar sus propios planes para atender a los pacientes afectados y reducir la acumulación de citas pendientes. Douglas Carranza, presidente del Tribunal de Honor del Colegio Médico de Honduras (CMH), explicó que no habrá una estrategia única para recuperar las atenciones suspendidas durante el conflicto, sino que cada establecimiento deberá organizar sus servicios según la demanda y su capacidad de respuesta. “Eso cada hospital lo organiza según la demanda, cada hospital hará su plan de atención”, manifestó Carranza, al referirse a la reprogramación de las consultas y procedimientos médicos.

Por su parte, Samuel Santos, presidente del CMH, confirmó que los establecimientos públicos comenzaron a reprogramar las citas de los pacientes, luego del acuerdo alcanzado entre el gremio médico y las autoridades gubernamentales. La reanudación de los servicios representa un alivio para miles de hondureños que durante casi siete semanas acudieron a hospitales y centros de salud sin recibir la atención que necesitaban. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El conflicto, que comenzó por reclamos relacionados con salarios atrasados, contratos pendientes y otros compromisos laborales, dejó a más de 40,000 pacientes sin atención médica, según las cifras divulgadas durante las asambleas informativas. Durante ese período, la atención se concentró principalmente en las emergencias, mientras numerosos pacientes tuvieron que regresar a sus hogares sin consultas, evaluaciones médicas o procedimientos programados. Ahora, uno de los principales desafíos del sistema sanitario será recuperar las atenciones acumuladas sin descuidar la demanda habitual de pacientes que diariamente acuden a los establecimientos públicos.

Acuerdo con el Gobierno

La suspensión de las asambleas informativas se produjo después de que el Colegio Médico alcanzara un entendimiento con el Gobierno para ampliar la mesa técnica encargada de revisar los expedientes de profesionales afectados por atrasos salariales. Héctor Carranza, vicepresidente del CMH, explicó que el acuerdo contempla la incorporación de más instituciones a las negociaciones, con el objetivo de agilizar la revisión de los casos de más de 500 profesionales de la salud. Entre las exigencias del gremio también figuran el cese de los despidos, el reintegro de médicos separados de sus puestos y la formalización de contratos e interinatos pendientes.

Los profesionales reclaman, además, el cumplimiento de la base salarial, los ajustes vinculados al Índice de Precios al Consumidor (IPC), el reconocimiento del bienal correspondiente a 2026 y mejoras salariales para los médicos residentes. A estas demandas se suma el pago de bonificaciones a profesionales jubilados, otro de los compromisos que el gremio espera resolver mediante las negociaciones. Aunque la suspensión de las medidas de presión permite recuperar la atención regular en los establecimientos públicos, el cumplimiento de los compromisos laborales continuará bajo seguimiento en la mesa técnica.

Limitaciones en hospitales

El presidente del CMH advirtió que la normalización de los servicios no significa que se hayan resuelto los problemas que históricamente afectan a la red hospitalaria pública. Santos señaló que la falta de personal médico, la limitada disponibilidad de quirófanos y el desabastecimiento de medicamentos continúan dificultando la atención de los pacientes. El dirigente sostuvo que estos problemas también inciden en la acumulación de cirugías pendientes, por lo que consideró necesario atender las deficiencias estructurales del sistema sanitario.