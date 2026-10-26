Director del Hospital San Felipe comparece ante el Ministerio Público

Tegucigalpa. El director del Hospital General San Felipe, Edwin Cruz, compareció este lunes ante el Ministerio Público en calidad de testigo, en el marco de las investigaciones relacionadas con el gremio médico. Durante su comparecencia, Cruz expresó su inconformidad por tener que presentarse ante las autoridades mientras tiene pendientes los problemas del Hospital San Felipe, aunque reconoció que atender el llamado del Ministerio Público es parte de su deber como director.

"Yo vengo en calidad de testigo, a mí no me incomoda venir acá porque es mi deber presentarme como director, pero debería estar resolviendo problemas del hospital, no venir a sentarme al Ministerio Público", expresó Cruz. El funcionario, manifestó su expectativa de que las investigaciones sirvan como una lección para el sector médico y las autoridades, y que situaciones similares no vuelvan a repetirse. Asimismo, consideró que otros directores de hospitales podrían ser citados por el Ministerio Público como parte de las diligencias relacionadas con el gremio médico. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Creo que todos los médicos directores van a ser citados para esto y en este momento pues me tocó venir aquí y aquí estamos responsablemente", manifestó.

La comparecencia del director del Hospital San Felipe se produce en medio de las investigaciones relacionadas con los médicos que participaron en asambleas informativas desde el 7 de septiembre.

Denuncia

El 12 de octubre, Santos Augusto Funes presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra los médicos que continúan en asambleas informativas. La acción contó con el acompañamiento del Observatorio Latinoamericano para los Derechos Humanos y la Democracia (Obladeh). En el escrito, Funes señala a los profesionales de la medicina por la presunta comisión de los delitos de violación de los derechos humanos, abuso de autoridad y abandono de funciones, supuestamente en perjuicio de él y del pueblo hondureño. La denuncia expone los argumentos del denunciante y plantea la necesidad de investigar las actuaciones de los médicos que mantienen las asambleas informativas. Los delitos señalados corresponden a las acusaciones presentadas por Funes ante el Ministerio Público. La denuncia, por sí sola, no establece la responsabilidad penal de los profesionales señalados. En el marco de las investigaciones, el presidente del Colegio Médico de Honduras (CMH), Samuel Santos, también compareció como testigo ante la Fiscalía Especial de Derechos Humanos (FEDH) el pasado 22 de octubre. Durante rueda de prensa, aseguró que "desconoce aspectos fundamentales de la denuncia" y señaló que el caso podría estar relacionado un paciente oftalmológico del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). No obstante, la portavoz del ente acusador del Estado, Yulissa Gómez, explicó que, tras recibir una denuncia contra el gremio médico el 12 de octubre, la Fiscalía Especial de Derechos Humanos comenzó diversas diligencias investigativas, entre ellas solicitudes de información y toma de declaraciones. Asimismo, apuntó que se prevé citar a profesionales de la medicina para recabar sus testimonios y avanzar en el esclarecimiento del caso.

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