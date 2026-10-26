Minero muere soterrado en El Mochito, Santa Bárbara

Las Vegas, Santa Bárbara. La muerte de Cristian Tróchez, trabajador de una mina en la comunidad de El Mochito, ha causado pesar entre sus compañeros, familiares y habitantes de Las Vegas, Santa Bárbara, luego de que un derrumbe lo dejara soterrado mientras cumplía sus labores el domingo 25 de octubre. Según la información preliminar, el accidente ocurrió en el interior de la mina, donde Tróchez quedó atrapado por el material desprendido. Fueron sus propios compañeros de trabajo quienes lograron recuperar el cuerpo y llevarlo hasta la superficie.

Tras conocerse lo ocurrido, surgieron versiones sobre la posibilidad de que otras personas hubieran resultado afectadas por el deslave. Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación oficial de que haya más víctimas o trabajadores lesionados. Las circunstancias que provocaron el desprendimiento tampoco han sido detalladas públicamente. Se espera que las autoridades amplíen la información sobre el accidente y las condiciones en que se produjo. La pérdida del minero ha golpeado especialmente a sus familiares, quienes se preparan para despedirlo después del velatorio, antes de darle sepultura en un cementerio de Santa Bárbara. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse