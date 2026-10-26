Tornado en Chile destruye un colegio y daña 25 viviendas

Santiago de Chile. Un tornado afectó este lunes a la Región de O'Higgins, en el centro de Chile, llevándose a su paso la infraestructura de un colegio y causando daños en 25 viviendas, sin dejar personas lesionadas, según confirmaron las autoridades que declararon una alerta roja.

El fenómeno se produjo en horas de la tarde y fue clasificado de forma preliminar como un tornado EF-2 por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), asociado a vientos de entre 179 y 218 kilómetros por hora que golpeóon a la comuna de Requínoa.

"Ha dejado daños en infraestructura en un establecimiento educativo y preliminarmente 25 viviendas con distinto tipo de daño en su techumbre, además al alumbrado eléctrico", detalló la directora nacional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Alicia Cebrián.