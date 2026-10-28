Comercio asimétrico: Honduras es el país en Centroamérica con menos exportaciones a China

Tegucigalpa, Honduras.

China sigue ganando terreno en el comercio centroamericano bajo una marcada asimetría: vende miles de millones de dólares en productos a países en los que apenas compra mercancías. Desde que Honduras entabló relaciones diplomáticas con Pekín, sus exportaciones ascendieron a los 113.4 millones de dólares, al menos desde 2023 hasta el primer trimestre de 2026, evidencian los datos de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (Sieca). El Banco Central de Honduras (BCH) tiene un reporte más actualizado de los datos. De enero a agosto de 2026, la cifra ascendió los $34.1 millones. En ese sentido, el acumulado en ventas hacia China fue de $147.5 millones.

Para este análisis, LA PRENSA Premium tomó como referencia los datos del Sieca, que muestran que de toda la región Honduras se convirtió en el país con menos exportaciones. El segundo fue El Salvador, con $115.8 millones. En contraste, quienes más mercancías enviaron a China fueron Costa Rica ($1,374.3 millones) y Panamá ($1,429.2 millones).

Amparo Canales, economista del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), describió la relación comercial entre Centroamérica y China como asimétrica, ya que este último lidera cadenas globales de suministros, invierte en innovación, y se ha consolidado como un líder de exportaciones en productos de valor agregado, tecnología, maquinaria y productos electrónicos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Esto contrasta mucho con Honduras y sus vecinos, cuyas exportaciones se centran principalmente en materias primas como, café, camarón, entre otros.

$8,771 millones ha importado Honduras desde China, pero solo ha exportado $113.4 millones

"Esa desigualdad es producto de una simetría estructural, en tamaño, en capacidad productiva e innovación y poder de negociación. Honduras depende de importar bienes industriales y tecnológicos, mientras que las importaciones hacia China son materias primas de bajo valor agregado" indicó.

Balanza comercial

Ahora bien, al comparar la balanza comercial —la diferencia entre el valor de los productos que venden y los que compran del extranjero— de estos seis países, Honduras se posiciona como la cuarta nación con el déficit más alto, pues sus importaciones superaron a sus exportaciones en 8 mil millones de dólares en tres años. Le sigue El Salvador, con $9 mil millones; Costa Rica, con $11 mil millones y Guatemala, con $18 mil millones. En el caso de Panamá y Nicaragua, tienen las balanzas menos afectadas, con saldos negativos de $5 mil y $4 mil millones, respectivamente.

El déficit comercial de los seis países centroamericanos ha aumentado paulatinamente con los años, hasta alcanzar en 2025 su nivel más alto. En el caso específico de Honduras, el saldo negativo fue de $3 mil millones y, de acuerdo con el Banco Central, el acumulado hasta agosto de 2026 era de $1,842 millones.

Factores de desventaja

Al analizar los datos acumulados de los seis países centroamericanos el desequilibrio comercial con China es evidente: la región compra mucho más de lo que vende al gigante asiático. Entre 2023 y 2025, este déficit aumentó un 16%, hasta alcanzar los $21 mil millones en 2025, el más alto del período. La tendencia continuó en 2026, pues solo durante el primer trimestre, las compras a China superaron las ventas centroamericanas por $5,554 millones.

Esto en parte porque China también se aventaja al producir en grandes volúmenes sin seguir estrictos controles de calidad o bajo explotación laboral, consideró Eddy Ordóñez, ministro de la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE). "Podrías tener un producto de alta calidad, pero si es producido bajo estas condiciones, saca de competencia a cualquier empresa", subrayó Ordóñez. Puntualizó que "no podemos seguir siendo el potrero del mundo, donde lo que no pueden vender en otros países lo vienen a dejar a Honduras". Ordóñez dijo que en el pasado gobierno de Xiomara Castro ingresaron al país miles de ciudadanos chinos de forma irregular. Mencionó que muchos se establecieron como comerciantes y que, al tener contactos desde su país natal para agilizar sus negocios, "ha creado un consumismo mucho mayor porque ahora tenés muchísimos productos de bajísimo precio, pero con dudosa calidad".

La economista Canales reconoció que los comercios chinos son beneficiosos desde la perspectiva del consumidor, pero en detrimento de los pequeños negocios locales. "Lo que se pide es que estos negocios estén legales, regulados y fiscalizados, como lo hacen con cualquier tienda local", declaró. En 2024, la administración de Castro contemplaba la firma de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con China, pero nunca se concretó. Acerca de un posible retorno de estas negociaciones, Ordóñez admitió que por la balanza es desfavorable, porque "no tenemos las condiciones para entrar con un Tratado de Libre Comercio con China, como sí tenemos con el resto de Centroamérica, Estados Unidos y Europa".

Geopolítica

Para Omar García, analista en temas de gobernabilidad, democracia y transparencia, las relaciones de América Latina con China no solo giran en torno a comprar y vender, sino también un componente geopolítico en la disputa entre el país asiático y Estados Unidos para ser quien influya en la región. "El problema es que esa exportación china desplazó la exportación norteamericana que estaba para toda América, y ellos han perdido el mercado", comentó, resaltando que "establecimos relaciones diplomáticas con un país que nos lleva 300 años luz".

$21 mil millones fue el déficit comercial de Centroamérica con China en 2025

Por otro lado, cuestionó que comparado a otros países, en Honduras no se vieron obras a través de la cooperación china como carreteras, aeropuertos o infraestructura portuaria. "Habrá que investigar hacia dónde fue que en Honduras agarró toda esa ayuda, pero ellos (China) manifiestan que sí lo dieron", expresó. García opinó que aunque no se materializaran los proyectos en el gobierno de Castro, la nación asiática buscará cobrar esas deudas. "China tiene algo en su cultura: no perdona deudas, siempre las cobra. Eso está en su cultura y lo han manifestado siempre. Así que cuando sea el momento de las presiones y las verdades, ahí va a venir el cobro de China y nos vamos a quedar estupefactos", vaticinó.

Fortalecer la industria local

Los entrevistados coinciden en que ya es momento de que Honduras exporte bienes y servicios de valor agregado en lugar de solo materias primas para así fortalecer la economía nacional. Desde la Secretaría de Desarrollo Económico se creó la subsecretaría de competitividad y desarrollo industrial con el objetivo de buscar inversionistas que produzcan en Honduras, generen empleos y compartan conocimientos para que los hondureños se especialicen y así posteriormente surjan nuevas fábricas de productos de mayor valor. "Aunque no sean industrias hondureñas per se, pero traer inversión del extranjero nos va a dejar gente capacitada que después empieza a soñar en poner su propia fábrica y les pone competencia", destacó Ordóñez.

" Honduras depende de importar bienes industriales y tecnológicos, mientras que las importaciones hacia China son materias primas de bajo valor agregado" Amparo Canales, economista del Fosdeh