Comercio asimétrico: Honduras es el país en Centroamérica con menos exportaciones a China

La economista Canales reconoció que los comercios chinos son beneficiosos desde la perspectiva del consumidor, pero en <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/honduras/honduras-laceiba-mercadoasiatico-tiendaschinas-economia-expansion-comercio-ID32313795" target="_blank">detrimento de los pequeños negocios locales.</a>"Lo que se pide es que estos negocios estén legales, regulados y fiscalizados, como lo hacen con cualquier tienda local", declaró.En 2024, la administración de Castro contemplaba la<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/honduras/china-firma-convenio-cosecha-temprana-negociacion-tlc-PG17441385" target="_blank"> firma de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con China</a>, pero nunca se concretó. Acerca de un posible retorno de estas negociaciones, Ordóñez admitió que por la balanza es desfavorable, porque "no tenemos las condiciones para entrar con un Tratado de Libre Comercio con China, como sí tenemos con el resto de Centroamérica, Estados Unidos y Europa".