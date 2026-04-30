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Sector cafetalero apuesta por modernización

El ministro Eddy Ordóñez y el viceministro Fernando Fortín realizaron una visita al Beneficio de Café Montecristo para conocer sus procesos de exportación e innovación

Sector cafetalero apuesta por modernización

El ministro de la Secretaría de Desarrollo Económico, Eddy Ordóñez, acompañado por el viceministro Fernando Fortín y su equipo técnico.

 Foto: Cortesía
Villanueva, Honduras

El ministro de la Secretaría de Desarrollo Económico, Eddy Ordóñez, acompañado por el viceministro Fernando Fortín y su equipo técnico, llevó a cabo un recorrido por las instalaciones del Beneficio de Café Montecristo (Becamo).

La visita tuvo como propósito observar de primera mano los procedimientos de exportación y las estrategias innovadoras que la empresa impulsa dentro de la industria cafetera.

La visita fue encabezada por el Ing. Emilio Medina y el Lic. Ramón Medina, quienes en su calidad de Co-CEO de Becamo acompañaron a la delegación durante el recorrido por las distintas fases de producción.

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Durante el trayecto, explicaron detalladamente el proceso que sigue el café, desde la recepción del grano hasta su acondicionamiento para la exportación, resaltando la implementación de tecnología y métodos actualizados en la operación.

La visita fue encabezada por el Ing. Emilio Medina y el Lic. Ramón Medina.

La visita fue encabezada por el Ing. Emilio Medina y el Lic. Ramón Medina.

 (Foto: Cortesía)

Durante el recorrido, el Ing. Medina manifestó su agrado por la llegada de las autoridades gubernamentales, destacando la importancia de este tipo de acercamientos. Señaló que para la empresa es positivo recibir funcionarios enfocados en el impulso del desarrollo económico nacional, y resaltó la apertura mostrada para fortalecer los procesos y respaldar al sector productivo.

De igual forma, subrayó la necesidad de impulsar cambios dentro de la industria cafetalera, señalando que se expuso una iniciativa orientada a la modernización del sector.

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En este sentido, afirmó que es fundamental renovar las plantaciones de café y dejar atrás los métodos convencionales, incorporando herramientas tecnológicas y técnicas agrícolas más eficientes y actualizadas.

La visita pone en evidencia la relevancia de la colaboración entre el sector público y privado para el fortalecimiento de la caficultura en Honduras, promoviendo la modernización del sector y fomentando la innovación, con el objetivo de posicionar al país como un actor destacado en la producción de café de alta calidad a nivel internacional.

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Redacción La Prensa
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