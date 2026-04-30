Sector cafetalero apuesta por modernización

Villanueva, Honduras

El ministro de la Secretaría de Desarrollo Económico, Eddy Ordóñez, acompañado por el viceministro Fernando Fortín y su equipo técnico, llevó a cabo un recorrido por las instalaciones del Beneficio de Café Montecristo (Becamo).

La visita tuvo como propósito observar de primera mano los procedimientos de exportación y las estrategias innovadoras que la empresa impulsa dentro de la industria cafetera.

La visita fue encabezada por el Ing. Emilio Medina y el Lic. Ramón Medina, quienes en su calidad de Co-CEO de Becamo acompañaron a la delegación durante el recorrido por las distintas fases de producción.