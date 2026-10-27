Es falsa la cita de Tomás Zambrano sobre las condiciones de privados de libertad en el Cecot

San Pedro Sula, Honduras
Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circula una publicación que atribuye a Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, una supuesta declaración en la que afirma que “le duele el corazón” al ver las condiciones en las que Nayib Bukele mantiene a los privados de libertad en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), en El Salvador.
La cita es falsa. En primer lugar, no hay registro público que confirme que el diputado haya expresado tales palabras. Además, el equipo de Comunicaciones de Zambrano negó que el funcionario haya realizado esa declaración.
“Me duele el corazón ver cómo Nayib Bukele tiene estos muchachos en muy malas condiciones”, es literalmente la supuesta cita adjudicada al presidente del Congreso, que ha sido compartida en una imagen en Facebook desde el 17 de octubre.
El 15 y 16 de octubre de 2026, Tomás Zambrano encabezó una delegación de diputados del Congreso Nacional que viajó a El Salvador para conocer las estrategias de seguridad impulsadas durante el gobierno de Nayib Bukele y el funcionamiento del Cecot.
Durante la visita, los legisladores recorrieron las instalaciones y conocieron los mecanismos de control penitenciario. La agenda también incluyó una reunión con Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador, para conversar sobre cooperación legislativa y medidas de seguridad que podrían adaptarse a Honduras.
No hay evidencia
Una búsqueda en Google con combinaciones de palabras clave como “Tomás Zambrano”, “Nayib Bukele”, “me duele el corazón”, “muy malas condiciones” y “Cecot” no permitió localizar registros en medios de comunicación ni fuentes públicas que acrediten que Zambrano haya pronunciado la frase difundida en redes sociales.
Las consultas sí condujeron a reportes periodísticos de EL HERALDO sobre la visita de la delegación hondureña al Cecot (1, 2), pero en esas publicaciones no aparece la declaración atribuida al presidente del Congreso Nacional.
LA PRENSA Verifica también consultó al equipo de Comunicaciones de Tomás Zambrano sobre la autenticidad de la frase. El equipo negó que el presidente del Congreso Nacional haya realizado esa declaración.
Por lo tanto, la supuesta cita adjudicada a Tomás Zambrano sobre la situación de los privados de libertad en el Cecot es falsa.