Es falsa la cita de Tomás Zambrano sobre las condiciones de privados de libertad en el Cecot

San Pedro Sula, Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circula una publicación que atribuye a Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, una supuesta declaración en la que afirma que “le duele el corazón” al ver las condiciones en las que Nayib Bukele mantiene a los privados de libertad en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), en El Salvador. La cita es falsa. En primer lugar, no hay registro público que confirme que el diputado haya expresado tales palabras. Además, el equipo de Comunicaciones de Zambrano negó que el funcionario haya realizado esa declaración. “Me duele el corazón ver cómo Nayib Bukele tiene estos muchachos en muy malas condiciones”, es literalmente la supuesta cita adjudicada al presidente del Congreso, que ha sido compartida en una imagen en Facebook desde el 17 de octubre.

El 15 y 16 de octubre de 2026, Tomás Zambrano encabezó una delegación de diputados del Congreso Nacional que viajó a El Salvador para conocer las estrategias de seguridad impulsadas durante el gobierno de Nayib Bukele y el funcionamiento del Cecot. Durante la visita, los legisladores recorrieron las instalaciones y conocieron los mecanismos de control penitenciario. La agenda también incluyó una reunión con Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador, para conversar sobre cooperación legislativa y medidas de seguridad que podrían adaptarse a Honduras. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

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