Alianza vs Marathón EN VIVO hoy, hora y dónde ver vuelta repechaje Copa Centroamericana

Marathón afrontará este martes uno de los compromisos más importantes de la temporada cuando se mida contra el Alianza de El Salvador en el partido de vuelta del repechaje de la Copa Centroamericana para buscar clasificar a la Concacaf Champions Cup del próximo año.
El Monstruo Verde se mete al estadio Jorge 'El Mágico' González de San Salvador para intentar mantener la ventaja que logró en el duelo de ida en San Pedro Sula, donde se impuso por 2-1, pero ese gol de visita tiene con esperanzas al equipo de Diego Vázquez.
A pesar de recibir el primer gol apenas a los cinco minutos, el conjunto hondureño reaccionó rápidamente con dos anotaciones en un lapso de siete minutos para dar la vuelta y soñar con la clasificación a la Concachampions.
Marathón tendrá una baja sensible para este compromiso en El Salvador, donde buscará sellar su clasificación a la próxima Copa de Campeones de la Concacaf. El conjunto verdolaga no podrá contar con el delantero colombiano Yairo Moreno, quien quedó descartado debido a la acumulación de tarjetas amarillas.
La ausencia del futbolista representa un contratiempo para el entrenador argentino Silvio Rudman, tomando en cuenta la importancia de este encuentro internacional. Moreno ha sido una de las piezas ofensivas del equipo sampedrano, que intentará defender la ventaja conseguida en el primer duelo de la serie.
Horario y dónde ver el partido Alianza vs Marathón
El choque de vuelta entre Alianza y Marathón se disputará este martes 27 de octubre, a partir de las 8:00 de la noche, en el Estadio Jorge 'El Mágico' González de San Salvador. El juego se podrá ver en Honduras a través de ESPN y Disney Plus vía streaming.
Marathón llega a territorio salvadoreño con la tranquilidad de haber ganado 2-1 en el partido de ida, resultado que lo coloca en una posición favorable para conseguir el boleto a la siguiente edición del máximo torneo de clubes de la región.
El equipo hondureño sabe que un empate, sin importar la cantidad de goles, será suficiente para avanzar a la Copa de Campeones de la Concacaf. Sin embargo, los dirigidos por el cuerpo técnico verdolaga tendrán que mantener la concentración durante los 90 minutos, ya que Alianza buscará aprovechar su condición de local para remontar la eliminatoria.