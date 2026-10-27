Alianza vs Marathón EN VIVO hoy, hora y dónde ver vuelta repechaje Copa Centroamericana

San Salvador, El Salvador.

Marathón afrontará este martes uno de los compromisos más importantes de la temporada cuando se mida contra el Alianza de El Salvador en el partido de vuelta del repechaje de la Copa Centroamericana para buscar clasificar a la Concacaf Champions Cup del próximo año. El Monstruo Verde se mete al estadio Jorge 'El Mágico' González de San Salvador para intentar mantener la ventaja que logró en el duelo de ida en San Pedro Sula, donde se impuso por 2-1, pero ese gol de visita tiene con esperanzas al equipo de Diego Vázquez. A pesar de recibir el primer gol apenas a los cinco minutos, el conjunto hondureño reaccionó rápidamente con dos anotaciones en un lapso de siete minutos para dar la vuelta y soñar con la clasificación a la Concachampions.

Marathón tendrá una baja sensible para este compromiso en El Salvador, donde buscará sellar su clasificación a la próxima Copa de Campeones de la Concacaf. El conjunto verdolaga no podrá contar con el delantero colombiano Yairo Moreno, quien quedó descartado debido a la acumulación de tarjetas amarillas. La ausencia del futbolista representa un contratiempo para el entrenador argentino Silvio Rudman, tomando en cuenta la importancia de este encuentro internacional. Moreno ha sido una de las piezas ofensivas del equipo sampedrano, que intentará defender la ventaja conseguida en el primer duelo de la serie. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Horario y dónde ver el partido Alianza vs Marathón