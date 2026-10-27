Lamine Yamal rompe el silencio tras perder Balón de Oro y lanza advertencia

Barcelona, España.

Lamine Yamal se quedó a las puertas de conquistar el Balón de Oro 2026, pero la decepción de no levantar el prestigioso galardón no ha frenado sus aspiraciones. El joven delantero del Barcelona terminó en la tercera posición de la clasificación, por detrás de Kylian Mbappé y del ganador, Harry Kane. Sin embargo, lejos de rendirse, el atacante español mantiene intacta la confianza en su talento y está convencido de que algún día conseguirá el reconocimiento como el mejor futbolista del mundo. El futbolista de 19 años llegó a la gala con la ilusión de conquistar el premio, respaldado por sus destacadas actuaciones con el conjunto blaugrana y la selección española. Durante la temporada, Yamal registró 24 goles en 45 partidos y fue protagonista en la conquista de LaLiga y la Supercopa de España con el Barcelona. Además, formó parte de la selección española que ganó el reciente Mundial 2026.

Por todo ello, finalizar en el tercer puesto supuso un resultado difícil de asimilar para el joven atacante, que tenía argumentos para aspirar a lo más alto gracias a su rendimiento individual y los títulos conquistados. No obstante, después de la frustración inicial, Yamal optó por mirar hacia adelante, sin entrar en reproches y con la determinación de continuar trabajando para cumplir uno de sus grandes objetivos. Pese a quedarse sin el Balón de Oro, el español tuvo motivos para celebrar durante la ceremonia al conquistar nuevamente el Trofeo Kopa, distinción que reconoce al mejor futbolista joven del mundo. De esta manera, reafirmó su protagonismo en el fútbol internacional y dejó claro que, pese a su corta edad, ya ocupa un lugar entre las grandes figuras del deporte. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Horas después de la gala, Lamine Yamal rompió el silencio y se pronunció a través de su cuenta personal de Instagram. El delantero del Barcelona publicó un mensaje cargado de confianza y determinación, con el que dejó entrever que su historia con el máximo reconocimiento individual del fútbol todavía no ha terminado. "Llegará", escribió en mayúsculas, en una clara referencia al Balón de Oro que esta vez terminó en manos de Harry Kane. El mensaje estuvo acompañado de unas palabras que reflejan su mentalidad y la convicción de que todavía tiene mucho camino por recorrer. "Las cosas buenas necesitan tiempo, confío en el camino que estoy construyendo. Sin prisa, con ilusión y con la tranquilidad de que algún día llegará mi momento", expresó el atacante, dejando claro que la derrota no cambia sus ambiciones.