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Pichichi Liga española: Mbappé supera a Yamal y sorpresa con nuevo rival

La lucha por el Pichichi de LaLiga de España está al rojo vivo y la jornada 10 dejó movimientos importantes en la tabla de goleadores.

  • Actualizado: 18 de octubre de 2026 a las 17:17 -
  • German Alvarado
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Kylian Mbappé sigue encendido en LaLiga de España y, gracias a su doblete frente al Sevilla, desplazó a Lamine Yamal en la lucha por el Pichichi.

 Fotos Instagram.
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14- Jonathan David: El delantero canadiense del Atlético cuenta con tres goles.
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13 Mariano Díaz: El delantero puertorriqueño del Alavés cuenta con tres anotaciones en lo que va de la campaña del balompié español.
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12- Fermín López: El volante del Barcelona cuenta con cuatro goles.
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11. Fer Niño del Elche ha marcado cinco goles en lo que va del campeonato español.
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10- Pierre-Emerick Aubameyang — Deportivo de La Coruña | 5 goles.
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9- Álex Baena — Atlético de Madrid | 5 goles.

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8- Lucas Boyé: Deportivo Alavés | 5 goles.
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7- Roberto Fernández — Espanyol | 6 goles.
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6- Sergio Camello — Rayo Vallecano | 7 goles.
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5-Yassir Zabiri — Racing de Santander | 7 goles.
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4- Ante Budimir — Osasuna | 7 goles. El croata es sensación con sus dianas en lo que va del torneo español.
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3. Lamine Yamal — Barcelona | 8 goles.
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2. Kylian Mbappé — Real Madrid | 9 goles. Con du doblete ante Sevilla ya superó a Lamine Yamal.
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1-. Raphinha — Barcelona | 12 goles El brasileño es el líder de la clasificación y uno de los grandes referentes ofensivos del cuadro culé.
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