Pichichi Liga española: Mbappé supera a Yamal y sorpresa con nuevo rival

Kylian Mbappé sigue encendido en LaLiga de España y, gracias a su doblete frente al Sevilla, desplazó a Lamine Yamal en la lucha por el Pichichi.
14- Jonathan David: El delantero canadiense del Atlético cuenta con tres goles.
13 Mariano Díaz: El delantero puertorriqueño del Alavés cuenta con tres anotaciones en lo que va de la campaña del balompié español.
12- Fermín López: El volante del Barcelona cuenta con cuatro goles.
11. Fer Niño del Elche ha marcado cinco goles en lo que va del campeonato español.
10- Pierre-Emerick Aubameyang — Deportivo de La Coruña | 5 goles.
9- Álex Baena — Atlético de Madrid | 5 goles.
8- Lucas Boyé: Deportivo Alavés | 5 goles.
7- Roberto Fernández — Espanyol | 6 goles.
6- Sergio Camello — Rayo Vallecano | 7 goles.
5-Yassir Zabiri — Racing de Santander | 7 goles.
4- Ante Budimir — Osasuna | 7 goles. El croata es sensación con sus dianas en lo que va del torneo español.
3. Lamine Yamal — Barcelona | 8 goles.
2. Kylian Mbappé — Real Madrid | 9 goles. Con du doblete ante Sevilla ya superó a Lamine Yamal.
1-. Raphinha — Barcelona | 12 goles El brasileño es el líder de la clasificación y uno de los grandes referentes ofensivos del cuadro culé.