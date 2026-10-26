Harry Kane gana el Balón de Oro y la reacción de Lamine Yamal da de qué hablar

Londres, Inglaterra.

Lamine Yamal se quedó sin el Balón de Oro 2026 y su reacción tras conocer que Harry Kane se llevó el máximo galardón individual del fútbol masculino no pasó desapercibida. El joven crack del FC Barcelona era uno de los grandes candidatos a conquistar el prestigioso premio, pero finalmente tuvo que ver cómo el delantero inglés se llevaba todos los reflectores en la gala celebrada en Londres. Las cámaras de la transmisión oficial captaron la reacción de la estrella azulgrana en el momento en que se anunció el nombre de Harry Kane como ganador. Su expresión llamó la atención de los espectadores y rápidamente generó comentarios entre los aficionados, que estaban pendientes de cada detalle de una ceremonia cargada de emociones y expectativas.

La elección también abrió el debate entre los seguidores de Yamal, quienes consideraban que el español tenía argumentos suficientes para quedarse con el trofeo dorado que entrega la revista francesa France Football. Sus actuaciones con el Barcelona, su capacidad para desequilibrar partidos y su protagonismo en los encuentros de mayor exigencia lo habían colocado entre los principales aspirantes al reconocimiento. La derrota en la votación vuelve a poner sobre la mesa una pregunta recurrente: ¿qué necesita Lamine Yamal para conquistar el Balón de Oro? A pesar de su juventud, el atacante se ha consolidado como una de las figuras más destacadas del fútbol mundial y sus seguidores esperaban verlo levantar el premio en una noche que terminó teniendo a Harry Kane como el gran protagonista. Sin embargo, quedarse sin el galardón no borra los méritos ni el crecimiento del futbolista español. Con una carrera que todavía tiene mucho camino por recorrer, Yamal tendrá nuevas oportunidades para perseguir el reconocimiento individual más codiciado del fútbol. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse