Honduras y España tienen un tratado que permite solicitar la extradición de Luis Redondo

San Pedro Sula, Honduras

Ronald Panchamé, jefe de bancada del partido Libertad y Refundación (Libre), afirmó que el tratado de extradición con España no contempla la entrega de Luis Redondo, expresidente del Congreso Nacional, requerido por la justicia hondureña. “España no tiene en el tratado de extradición ese acuerdo de emitir extradición (contra Luis Redondo)”, aseguró (a partir del minuto 1:39:09).

Sin embargo, la afirmación de Panchamé es falsa en cuanto niega la existencia de un mecanismo jurídico para solicitar la extradición. Honduras y España mantienen vigente un tratado bilateral que establece las condiciones bajo las cuales ambos países pueden solicitar la entrega de personas investigadas o condenadas por determinados delitos. Las declaraciones de Ronald Panchamé, jefe de bancada del partido Libertad y Refundación (Libre), surgen luego de que se conociera que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó la captura de Luis Redondo, expresidente del Congreso Nacional, por presuntos delitos relacionados con actuaciones de la Comisión Permanente del Poder Legislativo y decisiones vinculadas al proceso electoral de noviembre de 2025. Entre los delitos atribuidos al exfuncionario figuran perturbación ilícita contra el funcionamiento de las instituciones, usurpación de funciones y dos delitos de violación de los deberes de los funcionarios, según los reportes sobre la resolución judicial. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse LA PRENSA Verifica consultó a Panchamé sobre su afirmación, pero hasta el cierre de este fact-check no obtuvo respuesta.

Extradición permitida

LA PRENSA Verifica consultó el Tratado de Extradición entre el Reino de España y la República de Honduras , publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), así como los antecedentes de su aprobación en el Congreso de los Diputados de España. El documento oficial establece que el tratado fue firmado el 13 de noviembre de 1999 en Tegucigalpa, entró en vigor el 24 de mayo de 2002 y fue publicado el 30 de mayo de ese mismo año en el boletín oficial español, bajo la referencia BOE-A-2002-10336. El artículo 1 establece la obligación de ambos Estados de conceder la extradición, previa solicitud y de conformidad con las disposiciones del tratado, de las personas reclamadas para ser procesadas o para cumplir una pena. Por su parte, el artículo 2 identifica al Ministerio de Justicia de España y a la Corte Suprema de Justicia de Honduras como las autoridades competentes para ejecutar el tratado. Las comunicaciones entre ambas instituciones deben realizarse por la vía diplomática. El artículo 3 establece que pueden dar lugar a extradición los delitos sancionados, conforme a las legislaciones de ambos países, con una pena privativa de libertad cuya duración máxima sea de al menos un año o con una pena más grave. El tratado también precisa que no es necesario que ambos países utilicen la misma denominación para el delito. Esto significa que el tratado no requiere mencionar expresamente a una persona ni su cargo público para que pueda tramitarse una solicitud de extradición. La evaluación depende de los hechos atribuidos, su tipificación penal y el cumplimiento de las condiciones establecidas en el acuerdo. La existencia del tratado establece un mecanismo jurídico que permite solicitar una extradición entre Honduras y España. Esto no significa, sin embargo, que España deba conceder automáticamente una eventual solicitud contra Luis Redondo. Las autoridades competentes tendrían que examinar las circunstancias específicas del caso y determinar si cumple con las disposiciones establecidas en el tratado.

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