Ley de Colaboración Eficaz: Congreso busca avanzar en herramienta contra el crimen organizado

Tegucigalpa, Honduras.- La aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz se consolida como una exigencia prioritaria en la agenda legislativa para dotar al Estado de un instrumento jurídico orientado a desarticular redes delictivas e impulsar la lucha contra la corrupción pública y la criminalidad organizada.

Sectores políticos e institucionales coinciden en la necesidad imperiosa de someter a discusión este proyecto de ley, cuyo objetivo es fortalecer los mecanismos de investigación y persecución penal frente al deficiente desempeño demostrado por los entes operadores de justicia en el país.

La iniciativa legal busca establecer un marco normativo mediante el cual los integrantes de estructuras delictivas puedan aportar información veraz, oportuna y determinante a las autoridades a cambio de beneficios en la reducción de sus condenas privativas de libertad.

A diferencia de la figura del testigo protegido, cuyo fin exclusivo es brindar medidas de seguridad al declarante, la colaboración eficaz permite desmantelar engranajes complejos de delincuencia al procesar a los altos mandos a partir de los testimonios brindados por sus colaboradores.

"Esta ley es para colaborar con el Estado de Honduras para dar información y dar con el paradero de otros delincuentes, esta es una herramienta que nos puede servir contra el crimen organizado y que yo espero que este Congreso lo más pronto posible ofrezca un dictamen para que sea aprobada para poder desarticular esos grupos de criminalidad", expresó Francis Cabrera, diputado del Partido Liberal.

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El parlamentario enfatizó que las debilidades operativas e investigativas que arrastra el Ministerio Público obligan al Poder Legislativo a crear figuras jurídicas modernas que agilicen el esclarecimiento de los delitos de alto impacto.

"Estamos en la obligación de crear leyes que colaboren con la investigación y eso puede ser esta ley que puede servir para que personas que están involucradas en un acto criminal puedan ayudar a la investigación a cambio de una rebaja de pena", afirmó Cabrera.

El congresista lamentó que el proyecto haya permanecido estancado en administraciones pasadas por falta de voluntad política, sugiriendo que el temor a ser investigados frenó la discusión de una herramienta que consideran fundamental para la ciudadanía.

"En el tema de la Ley de Colaboración Eficaz, lo que busca es que un miembro parte de un engranaje de corrupción, de un grupo delictivo que está siendo enjuiciado, pueda declarar en contra del resto de los elementos a cambio de una rebaja de la pena para que todo el grupo criminal pueda ser enjuiciado", aseveró el legislador liberal.

Por su parte, la directiva del Congreso Nacional confirmó que el tema forma parte de los debates pendientes dentro del parlamento, aunque precisó que actualmente el enfoque primario se concentra en el paquete de reformas penales enviado al pleno.

"Todavía no tenemos dictamen sobre este tema, pero obviamente va a ser uno de los temas a discutir, todavía reitero no es un tema que está en dictamen, no hay un proyecto, estamos esperando, ahorita la prioridad son las reformas", indicó Carlos Ledezma, secretario del Congreso Nacional.

La eventual dictaminación de esta normativa respondería a las peticiones planteadas por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y diversas bancadas representadas en la cámara, las cuales instan a no postergar la discusión de este mecanismo anticorrupción.

"Sectores importantes están pidiendo este instrumento y va a ser evaluado en su momento para determinar el impacto que tendrá en el sistema judicial", sostuvo Ledezma.