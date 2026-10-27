Mototaxista es acusado de abusar de una niña tras ofrecer 100 lempiras

Villanueva, Cortés. Un mototaxista fue detenido por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), por suponerlo responsable del delito de agresión sexual en perjuicio de una niña de 12 años. El sospechoso fue identificado como Joel Burgos Cruz, originario del municipio de Villanueva, Cortés, donde se ejecutó la operación policial que permitió su captura. De acuerdo con el informe policial, la detención se produjo luego de que las autoridades recibieran una alerta a través del Sistema Nacional de Emergencias 911, relacionada con una denuncia por un presunto delito sexual contra una menor de edad.

Tras conocer el caso, los agentes iniciaron labores de búsqueda y localización que permitieron ubicar al sospechoso en la aldea El Ocote, en el municipio de Villanueva. Según las diligencias preliminares, los hechos habrían ocurrido la noche del domingo 25 de octubre. La denuncia fue conocida a través de una hermana de la niña, quien relató a las autoridades la versión de la menor sobre lo sucedido. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse De acuerdo con esa declaración, el sospechoso presuntamente habría ofrecido 100 lempiras a la niña a cambio de mantener relaciones sexuales.

Tras recibir la denuncia, los investigadores activaron los procedimientos correspondientes para esclarecer las circunstancias del caso y establecer la posible responsabilidad del detenido. Como parte de las diligencias, se realizaron evaluaciones médico-forenses y se recopilaron indicios que, según la Policía, permitieron sustentar la detención del sospechoso. Posteriormente, Burgos Cruz fue puesto a disposición del Ministerio Público en San Pedro Sula, Cortés, para continuar con el procedimiento legal correspondiente.