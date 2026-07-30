Capturan en Tegucigalpa a adolescente acusado de abuso contra su propio primo

La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) informó este jueves sobre el requerimiento de un menor de edad, señalado como supuesto responsable del delito de violación agravada en perjuicio de su propio primo, también menor de edad, en un caso ocurrido en Tegucigalpa, Francisco Morazán.
La detención fue confirmada por Jocelyn Mairena, portavoz de la DPI, quien explicó que el caso fue investigado por agentes de la Unidad Nacional Antisecuestro, quienes recopilaron los elementos que dieron paso al requerimiento del adolescente.
"La Dirección Policial de Investigación (DPI) ha logrado aprehender a un menor, por suponerlo responsable del delito de violación agravada en perjuicio de su propio primo, un menor de edad", declaró Mairena.
De acuerdo con la información brindada por la funcionaria, las investigaciones indican que los presuntos hechos habrían comenzado en 2024 y se habrían prolongado durante aproximadamente dos años.
La inspectora detalló que el menor fue localizado y requerido en un sector de la capital hondureña como resultado de las diligencias investigativas desarrolladas por la DPI.
Tras su aprehensión, el adolescente fue puesto a disposición de las autoridades competentes para continuar con el procedimiento establecido en la legislación hondureña para menores en conflicto con la ley.ladado a los juzgados capitalinos", agregó Mairena.
Hasta el momento, las autoridades no han brindado mayores detalles sobre el caso, debido a que la legislación protege la identidad de los menores de edad involucrados tanto como víctimas como imputados.
La DPI indicó que las investigaciones continúan como parte del proceso judicial correspondiente, mientras el caso será conocido por los órganos jurisdiccionales competentes.