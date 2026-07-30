Capturan en Tegucigalpa a adolescente acusado de abuso contra su propio primo

Tegucigalpa, Honduras.

La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) informó este jueves sobre el requerimiento de un menor de edad, señalado como supuesto responsable del delito de violación agravada en perjuicio de su propio primo, también menor de edad, en un caso ocurrido en Tegucigalpa, Francisco Morazán.

La detención fue confirmada por Jocelyn Mairena, portavoz de la DPI, quien explicó que el caso fue investigado por agentes de la Unidad Nacional Antisecuestro, quienes recopilaron los elementos que dieron paso al requerimiento del adolescente.

"La Dirección Policial de Investigación (DPI) ha logrado aprehender a un menor, por suponerlo responsable del delito de violación agravada en perjuicio de su propio primo, un menor de edad", declaró Mairena.