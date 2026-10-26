Baja sensible: Marathón pierde a pieza clave para la vuelta contra Alianza

San Pedro Sula.

Marathón afrontará una baja sensible para el partido de vuelta ante Alianza FC de El Salvador, donde buscará sellar su clasificación a la próxima Copa de Campeones de la Concacaf. El conjunto verdolaga no podrá contar con el atacante colombiano Yairo Moreno, quien quedó descartado para este compromiso debido a la acumulación de tarjetas amarillas. La ausencia del futbolista representa un contratiempo para el entrenador del Monstruo Verde, tomando en cuenta la importancia de este encuentro internacional. Moreno ha sido una de las piezas ofensivas del equipo sampedrano, que intentará defender la ventaja conseguida en el primer duelo de la serie.

El choque de vuelta se disputará este martes 27 de octubre, a partir de las 8:00 de la noche, en el Estadio Mágico González de San Salvador. Marathón llegará a territorio salvadoreño con la tranquilidad de haber ganado 2-1 en el partido de ida, resultado que lo coloca en una posición favorable para conseguir el boleto a la siguiente edición del máximo torneo de clubes de la región.