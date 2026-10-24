Independiente vs Marathón, EN VIVO, Liga Nacional de Honduras

Comayagua, Honduras.

Independiente y el Club Deportivo Marathón serán los encargados de cerrar la jornada sabatina de la fecha 11 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras, en un compromiso que enfrenta a dos equipos con objetivos muy distintos en el campeonato. El estadio Carlos Miranda de Comayagua será el escenario de un duelo que promete emociones, con un Independiente urgido de puntos para salir de la zona baja de la clasificación y un Marathón que llega motivado, con la mirada puesta en el liderato y la posibilidad de desplazar al Olimpia de la cima.

El conjunto dirigido por el español Juanfran ocupa la décima posición con 10 puntos, una situación que lo obliga a reaccionar cuanto antes. Los de Siguatepeque necesitan sumar para recuperar terreno en la tabla y evitar que su situación se complique en la lucha por la permanencia. Por ello, hacer valer su condición de local será fundamental ante uno de los equipos que mejor rendimiento ha mostrado en el torneo. En la otra esquina aparece el Monstruo Verde, que atraviesa un momento de confianza tras vencer al Alianza de El Salvador a comienzos de la semana. Sin embargo, el calendario no le da tregua al conjunto sampedrano, que también tiene la mirada puesta en su compromiso del próximo martes en suelo salvadoreño, donde buscará asegurar su clasificación a la próxima edición de la Liga de Campeones de la Concacaf. A pesar de la exigencia internacional, Marathón no puede descuidar el campeonato doméstico. El equipo dirigido por el argentino Silvio Rudman suma 21 puntos y sabe que una victoria le permitiría alcanzar las 24 unidades, superar al Olimpia, que cuenta con 23, y asumir el liderato del Torneo Apertura. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Con necesidades distintas, pero con mucho en juego, Independiente y Marathón se preparan para un enfrentamiento en el que los locales intentarán dar un golpe de autoridad para salir del fondo de la tabla, mientras que los verdolagas buscarán aprovechar su buen momento futbolístico para dar el salto a la cima del fútbol hondureño.

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