Kilvett Bertrand hace sorprendente confesión que nadie sabía

Bertrand abordó el tema durante su participación en el pódcast “¿Podemos hablar?”, conducido por el periodista deportivo Rely Maradiaga. En una conversación en la que repasó aspectos de su carrera, el experimentado narrador ofreció detalles sobre las circunstancias que rodearon su salida de la empresa y dejó claro que no se trató de un despido, como algunas personas pudieron haber pensado.