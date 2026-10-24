Kilvett Bertrand hace sorprendente confesión que nadie sabía

Kilvett Bertrand, uno de los narradores deportivos más experimentados y reconocidos de Honduras, rompió el silencio y habló sobre uno de los episodios más importantes de su trayectoria profesional.
Con una amplia experiencia en los medios de comunicación, Bertrand ha construido una carrera marcada por su participación en coberturas deportivas, narraciones futbolísticas y distintos espacios vinculados con el acontecer del deporte hondureño.
Su voz y su estilo forman parte de una generación de comunicadores que han acompañado a los aficionados en las emociones del fútbol, desde los partidos de la Liga Nacional hasta los encuentros de mayor relevancia para los equipos y la Selección de Honduras.
A lo largo de los años, el narrador ha sido testigo de diferentes etapas del periodismo deportivo nacional, en una profesión que exige preparación, conocimiento, capacidad de análisis y una conexión especial con el público. Su recorrido por los medios le ha permitido acumular experiencias y convertirse en una figura conocida entre los seguidores del balompié catracho.
Sin embargo, detrás de su trayectoria también existen decisiones profesionales y situaciones que pocas veces se conocen públicamente. Una de ellas fue precisamente su salida de Televicentro, un movimiento que generó interrogantes entre quienes seguían su trabajo y que ahora tiene una explicación desde la propia voz del comunicador.
Bertrand abordó el tema durante su participación en el pódcast “¿Podemos hablar?”, conducido por el periodista deportivo Rely Maradiaga. En una conversación en la que repasó aspectos de su carrera, el experimentado narrador ofreció detalles sobre las circunstancias que rodearon su salida de la empresa y dejó claro que no se trató de un despido, como algunas personas pudieron haber pensado.
Bertrand negó que lo hubieran despedido y explicó que la decisión de marcharse respondió a su propia voluntad, además de señalar que existían situaciones dentro de la empresa con las que ya no se sentía conforme.
“No, yo quise salir. No, no me despidieron. A mí me pidieron que continuara, lo que pasa es que después que me dieran mis prestaciones, mis demandas eran mayores a las que tenía antes de irme”, expresó el comunicador.
Con estas declaraciones, Bertrand buscó aclarar las circunstancias de su salida y despejar las dudas sobre una etapa importante de su carrera. De acuerdo con su relato, la posibilidad de continuar en la empresa estuvo sobre la mesa, pero sus expectativas habían cambiado y finalmente optó por emprender otro camino profesional.
El periodista también dejó entrever que su decisión no estuvo relacionada únicamente con las condiciones económicas o laborales, sino con una serie de aspectos internos que ya no compartía. Según explicó, llegó un momento en el que prefirió expresar su inconformidad y poner fin a su etapa en la compañía.
“Yo ya no quería seguir en Televicentro, habían cosas que no me estaban gustando y finalmente las expuse claramente y me voy, me voy”, manifestó durante la conversación.
“Me fui, pero no hay nada, nada que haya salido una malcriadez o porque falté respeto, me fui sin arrepentimientos”, aseguró.
Sus palabras reflejan la postura con la que recuerda aquel momento de su carrera. Bertrand sostiene que tomó una determinación consciente, conociendo las implicaciones de dejar una empresa en la que había desarrollado una parte importante de su vida profesional.
Su salida de Televicentro representó un cambio importante, especialmente por la experiencia que había acumulado en los medios y el reconocimiento que tenía entre los aficionados al fútbol hondureño. No obstante, según su propia versión, permanecer en la empresa no era una opción con la que se sintiera plenamente identificado en aquel momento.
Bertrand explicó que tenía diferencias con determinados aspectos de su entorno laboral y que decidió expresarlas antes de marcharse. También sostuvo que recibió una propuesta para continuar, pero sus expectativas eran distintas después de concluir esa etapa contractual.