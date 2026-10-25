Espinel desestima que usara equipo 'B' vs UPN y así contestó al ser preguntado por Cartaginés

Choluteca, Honduras.

Eso sí, Espinel reconoció que el calendario apretado dificulta la preparación del equipo y lanzó una frase que resume su deseo: “Quisiéramos tener una semana completa para preparar cada partido”.

El entrenador uruguayo destacó la capacidad de sus dirigidos para adaptarse a las condiciones de la cancha y conseguir la victoria, mientras evitó entrar en detalles sobre la semifinal de la Copa Centroamericana 2026 ante Cartaginés , al insistir en que su prioridad era el partido que estaban disputando.

Eduardo Espinel salió al paso de las interpretaciones sobre una posible alineación alternativa del Olimpia en el triunfo 0-1 ante la UPNFM y dejó claro que, para él, los futbolistas que participaron en el compromiso eran los indicados según la planificación y las características del rival.

- ¿Cuáles son las valoraciones de este nuevo triunfo?

En fin, el partido creo que sabíamos que iba a ser muy difícil. Sabíamos que íbamos a jugar contra un poderoso equipo que tiene mucha experiencia, jugadores con mucha trayectoria, en un campo que por ahí no nos permite hacer lo que venimos haciendo siempre, que es tratar de jugar con las pelotas al ras.

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Entonces, teníamos que cambiar la forma de jugar. Y creo que, en líneas generales, si bien el resultado fue corto, fue por un penal. Creo que controlamos el juego. Por ahí, el segundo tiempo no tanto, pero sí el primer tiempo. Pero bueno, creo que los jugadores se adaptaron a las condiciones en las que había que jugar y lo hicieron de muy buena manera.

- ¿En qué momento decidió que iba a jugar con un equipo alternativo? ¿Y siente que el plan funcionó así hoy?

Ustedes ven un equipo que no es muy común ver, pero para nosotros no es alternativo. Son los mejores que estaban para jugar en este momento. Acá no todos están preparados. Acá es un grupo solo que se llama de una vez. Han jugado jugadores que por ahí no han tenido muchos minutos y están preparados, como hoy se demostró.

Pero para nosotros no son un equipo alternativo. Es el equipo que para nosotros era el que tenía que jugar hoy, de acuerdo con las características del rival y con la planificación que tenemos. Entonces, orgulloso de que varios chicos que por ahí no tienen minutos, algunos que debutaron hoy, pudieron hacer un buen trabajo para sacar el resultado adelante, que no es fácil.

- ¿Cómo viene el desempeño de estos jugadores que se presentaron hoy en el campo del once, como en el pasado tiempo?

Lo primero que había que tener acá era una buena lectura del juego, de qué se podía hacer dentro del campo, y creo que lo interpretaron. Después, la forma de cómo presionar cuando tuvieron que presionar, cómo tuvimos que retroceder, y ellos entendieron que tenían que retroceder. O sea, tuvieron una lectura correcta del juego y, cuando no se tuvo el balón, se estuvo en líneas cortas, que eso es posible también, para que por ahí al rival no le ocasionara grandes situaciones de gol.

- Creo que se jugó mirando de reojo el duelo importantísimo que tienen de Copa Centroamericana y, en esa misma línea, ¿qué tanta convicción tienen de remontar esa llave?

Voy a hablar del partido de hoy nada más.

- ¿Se jugó mirando de reojo?

Hoy jugamos y tenemos que ganar para estar arriba de la tabla, y no estamos mirando siempre nosotros. El partido más importante es el que estamos jugando. Hoy nos tocaba este; ahora, dentro de unas horas, hay que pensar en el próximo rival.

- Profesor, a diferencia de la primera jornada, ¿hay una diferencia en el nuevo UPN? ¿Podría darnos una opinión al respecto?

No, yo creo que la diferencia está en el campo que se juega, en el terreno que se juega. Se empareja mucho en este terreno. Yo incluso creo que Lobos tiene excelentes jugadores para jugar al fútbol y acá no lo pueden hacer. Nosotros también, y acá no lo podemos hacer. Entonces, se emparejan muchas cosas, pero yo creo que, si se hubiera dado otro contexto, habría sido un partido mucho mejor jugado de los dos lados, de los dos equipos.

- De cero a diez puntos hasta hoy, ¿qué puntuación le da a su equipo en la temporada?¿En la temporada?

No, a ver, yo creo que venimos consiguiendo objetivos, de estar peleando todo lo que jugamos. Pero, como siempre digo, si vamos a dar un puntaje, yo creo que por ahí estamos en seis o siete; tenemos que rendir mucho más. No nos podemos descansar con lo que venimos haciendo, tenemos que mejorar mucho. Y bueno, el mejoramiento lo lleva en descansar, en preparar el partido que viene. Quisiéramos tener una semana completa para preparar cada partido, y eso posibilitaría que mejoremos.

No la tenemos, no es excusa. Pero bueno, en estos tres días que vamos teniendo entre cada partido que vamos jugando, hacemos lo imposible para que nuestros jugadores mejoren cada día y puedan tener mejores presentaciones.