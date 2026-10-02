Gobierno anuncia que solo se venderá cemento con registro de calidad en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- A partir del próximo 6 de octubre entrará en plena vigencia el nuevo Reglamento Técnico para el cemento, que establece que únicamente podrá importarse y comercializarse en Honduras el producto que cuente con el registro correspondiente y cumpla con los requisitos de calidad y almacenamiento.
Eddy Ordóñez, secretario de Desarrollo Económico, explicó que la normativa busca verificar las condiciones del cemento que llega al consumidor, desde su fabricación hasta el almacenamiento y comercialización.
“Este lunes 6 de octubre entra en plena vigencia el reglamento del cemento. La regla es sencilla: en Honduras solo se importa y se vende cemento que tiene registro”, afirmó Ordóñez.
El funcionario señaló que los registros permiten comprobar características como el tipo de cemento, su fecha de fabricación y las condiciones en las que debe mantenerse almacenado.
“Cemento que demuestra su calidad, que dice claramente qué tipo es y cuándo se fabricó. Y que se almacena y se estiva como debe ser”, agregó.
"Existen 15 registros de cementos"
Según Ordóñez, hasta ahora existen 15 registros correspondientes a diferentes productos de cemento, los cuales pertenecen a tres empresas que han completado el proceso establecido por las autoridades: Argos Honduras, Cementos del Norte e Inversiones Cementeras de Centroamérica.
El secretario de Desarrollo Económico aseguró que las empresas que ya cuentan con productos registrados atienden aproximadamente el 80% del mercado nacional y sostuvo que tienen capacidad para cubrir la demanda del país.
“Las empresas registradas atienden el 80% del mercado nacional y tienen la capacidad para cubrir toda la demanda”, aseguró Ordóñez ante las posibles dudas sobre un eventual desabastecimiento.
Uno de los principales cuestionamientos alrededor de la entrada en vigencia del reglamento es el posible impacto en el precio del cemento. Al respecto, el funcionario aseguró que no se contempla un incremento.
“El precio actual se mantiene”, afirmó Ordóñez, quien además señaló que la Dirección General de Protección al Consumidor dará seguimiento a los precios del producto.
"La regulación no cerrará el mercado"
El funcionario también rechazó que la nueva regulación busque cerrar el mercado a determinadas empresas o limitar la competencia. Explicó que cualquier compañía, nacional o extranjera, puede comercializar cemento en Honduras siempre que cumpla con las disposiciones establecidas.
“Este gobierno cree en el mercado libre. Creemos en la competencia, en que el consumidor elija y en que lleguen más empresas y más productos. Pero un mercado libre no es un mercado sin reglas”, manifestó.
Ordóñez aseguró que las empresas tuvieron varios meses para prepararse antes de que la normativa entrara en vigor. Durante ese período, según explicó, se realizaron reuniones con fabricantes, distribuidores y transportistas vinculados al sector.
“El reglamento se publicó hace cuatro meses. En ese tiempo nos sentamos con múltiples mesas de trabajo con distribuidores, fabricantes, transportistas, con todo el sector”, dijo.
De acuerdo con el funcionario, algunas compañías presentaron documentación, permitieron la revisión de sus bodegas y realizaron cambios en las condiciones de almacenamiento para ajustarse a los requisitos.
“Las empresas que decidieron hicieron su trabajo. Presentaron su documentación, abrieron sus bodegas, corrigieron el almacenamiento de acuerdo al reglamento”, señaló.
Ordóñez sostuvo que las empresas que todavía no hayan completado el proceso podrán hacerlo y que el Gobierno mantiene abierta la posibilidad de que nuevos competidores ingresen al mercado.
“Lo que sí ofrecemos desde hoy mismo es acompañamiento a cualquier otra empresa que quiera ponerse en regla. La puerta sigue y seguirá abierta”, afirmó.
La Secretaría de Desarrollo Económico sostiene que la aplicación del reglamento pretende ordenar la comercialización del cemento y establecer condiciones similares para las empresas que participan en el mercado.
“El que cumple, vende. El que no cumple, no puede vender”, resumió Ordóñez al explicar la aplicación de las nuevas disposiciones.
Con la entrada en vigencia del reglamento, el cemento que no tenga el registro requerido no podrá ser importado ni comercializado legalmente en Honduras, mientras las autoridades deberán verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos.