Gobierno anuncia que solo se venderá cemento con registro de calidad en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- A partir del próximo 6 de octubre entrará en plena vigencia el nuevo Reglamento Técnico para el cemento, que establece que únicamente podrá importarse y comercializarse en Honduras el producto que cuente con el registro correspondiente y cumpla con los requisitos de calidad y almacenamiento. Eddy Ordóñez, secretario de Desarrollo Económico, explicó que la normativa busca verificar las condiciones del cemento que llega al consumidor, desde su fabricación hasta el almacenamiento y comercialización. “Este lunes 6 de octubre entra en plena vigencia el reglamento del cemento. La regla es sencilla: en Honduras solo se importa y se vende cemento que tiene registro”, afirmó Ordóñez.

El funcionario señaló que los registros permiten comprobar características como el tipo de cemento, su fecha de fabricación y las condiciones en las que debe mantenerse almacenado. “Cemento que demuestra su calidad, que dice claramente qué tipo es y cuándo se fabricó. Y que se almacena y se estiva como debe ser”, agregó. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

"Existen 15 registros de cementos"

Según Ordóñez, hasta ahora existen 15 registros correspondientes a diferentes productos de cemento, los cuales pertenecen a tres empresas que han completado el proceso establecido por las autoridades: Argos Honduras, Cementos del Norte e Inversiones Cementeras de Centroamérica. El secretario de Desarrollo Económico aseguró que las empresas que ya cuentan con productos registrados atienden aproximadamente el 80% del mercado nacional y sostuvo que tienen capacidad para cubrir la demanda del país. “Las empresas registradas atienden el 80% del mercado nacional y tienen la capacidad para cubrir toda la demanda”, aseguró Ordóñez ante las posibles dudas sobre un eventual desabastecimiento. Uno de los principales cuestionamientos alrededor de la entrada en vigencia del reglamento es el posible impacto en el precio del cemento. Al respecto, el funcionario aseguró que no se contempla un incremento. “El precio actual se mantiene”, afirmó Ordóñez, quien además señaló que la Dirección General de Protección al Consumidor dará seguimiento a los precios del producto.

"La regulación no cerrará el mercado"