Expansión de tiendas chinas pone en jaque al comercio de La Ceiba

La Ceiba, Atlántida. La rápida expansión del comercio asiático en la ciudad de La Ceiba, norte de Honduras ha encendido las alarmas entre los pequeños empresarios locales.
En las últimas semanas, al menos tres nuevos establecimientos de capital chino han abierto sus puertas en el centro de la ciudad y sus alrededores, sumándose a dos macrotiendas más que ya se encontraban operando en la zona.
Aunque la llegada de estos negocios representa una alternativa de precios bajos para los consumidores locales, para el sector microempresario la situación amenaza con ser devastadora. Los comerciantes argumentan que la capacidad de importación masiva del comercio asiático, imposibilita cualquier tipo de competencia justa.
"Para nosotros como pequeños comerciantes esto nos mata, porque vienen haciendo una competencia desigual. Nosotros no compramos por la gran cantidad de productos como ellos. No podemos hacer nada por el libre comercio, pero nos van a llevar a la quiebra", expresó con preocupación Carlos Rodríguez, comerciante de productos varios del centro ceibeño.
Posición de la Cámara de Comercio
Por su parte, la Cámara de Comercio e Industrias de Atlántida (CCIA) fijó su postura ante esta problemática. Denis Maradiaga, presidente de la gremial, confirmó que este modelo de tiendas, ha provocado un creciente malestar dentro del sector empresarial local.
"Tenemos una economía bastante frágil y nuestros pequeños empresarios no cuentan con la capacidad de capital para competir con este tipo de inversiones", aseguró Maradiaga, quien agregó que la junta directiva ya sostuvo reuniones con los comerciantes del centro ceibeño para abordar el tema.
Respecto al impacto laboral y fiscal, el líder gremial reconoció que si bien estos establecimientos generan plazas de empleo, el balance general podría resultar negativo para la economía local:
La quiebra de pequeños negocios locales podría destruir más puestos de trabajo de los que absorben los nuevos comercios.
A ello sumó la fuga de capitales: "Existen dudas sobre el impacto real en el desarrollo nacional, dado que gran parte del capital de estas inversiones no permanece ni se reinvierte en el país", añadió Maradiaga.
Sin respuesta inmediata local
Maradiaga aclaró que la solución no está al alcance directo de la gremial ni de las autoridades municipales, señalando que se requiere una revisión normativa a nivel del Congreso Nacional de la República.
"Nuestra postura es compleja porque no tenemos la solución para ellos. Nuestro país carece de inversiones y hay que evaluar qué dejan realmente al país", puntualizó.
Mientras las autoridades nacionales no aborden la regulación del libre comercio frente a la protección de la micro y pequeña empresa, los comerciantes ceibeños continúan operando bajo el temor de un vertiginoso cierre masivo de negocios tradicionales.