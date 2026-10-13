Expansión de tiendas chinas pone en jaque al comercio de La Ceiba

La Ceiba, Atlántida. La rápida expansión del comercio asiático en la ciudad de La Ceiba, norte de Honduras ha encendido las alarmas entre los pequeños empresarios locales.

En las últimas semanas, al menos tres nuevos establecimientos de capital chino han abierto sus puertas en el centro de la ciudad y sus alrededores, sumándose a dos macrotiendas más que ya se encontraban operando en la zona.

Aunque la llegada de estos negocios representa una alternativa de precios bajos para los consumidores locales, para el sector microempresario la situación amenaza con ser devastadora. Los comerciantes argumentan que la capacidad de importación masiva del comercio asiático, imposibilita cualquier tipo de competencia justa.

"Para nosotros como pequeños comerciantes esto nos mata, porque vienen haciendo una competencia desigual. Nosotros no compramos por la gran cantidad de productos como ellos. No podemos hacer nada por el libre comercio, pero nos van a llevar a la quiebra", expresó con preocupación Carlos Rodríguez, comerciante de productos varios del centro ceibeño.