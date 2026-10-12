Invertir en Honduras o extraer de Honduras (II)

Existen ejemplos de países que lograron evitar las economías de enclave (un modelo que deja retornos prácticamente nulos para el país anfitrión, demostrando que no toda inversión es beneficiosa para el interés nacional), y utilizaron sus recursos naturales como base para construir prosperidad de largo plazo.

Uno de los casos más conocidos es Noruega. Cuando se descubrieron grandes reservas de petróleo en el mar del Norte en la década de 1960, el país estableció desde el inicio reglas claras para la explotación del recurso.

El Estado mantuvo una participación significativa en la industria, exigió transferencia de tecnología y desarrollo de proveedores locales, y creó un fondo soberano donde se invierte buena parte de las rentas petroleras para beneficio de generaciones futuras. De esta manera, el petróleo generó ingresos fiscales y ayudó a construir capacidades técnicas, fortalecer instituciones y desarrollar sectores económicos asociados. (Otro ejemplo interesante es Chile, particularmente en su manejo de la minería del cobre).

La diferencia entre una economía extractiva y una economía que utiliza sus recursos para desarrollarse no está en la existencia o no de inversión extranjera, sino en las reglas bajo las cuales esa inversión opera y en la capacidad del Estado para alinear los incentivos del inversionista con los intereses de la sociedad.

En el caso de Honduras, donde podría darse una reactivación de sectores como la minería u otras formas de aprovechamiento de recursos naturales, la discusión no debería centrarse únicamente en si se permite o no la inversión en estos sectores, sino en qué condiciones se realiza.

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El verdadero debate no debería ser entre aceptar o rechazar la inversión extranjera, sino entre permitir esquemas de simple extracción o construir esquemas de desarrollo.

Honduras enfrenta el mismo desafío. Si logramos diseñar instituciones y políticas que conviertan cada inversión en una oportunidad para fortalecer nuestras capacidades productivas, formar talento, desarrollar infraestructura y ampliar la base de nuestra riqueza, entonces la inversión externa puede convertirse en un aliado poderoso del desarrollo nacional y no en una simple transferencia de recursos hacia el exterior.