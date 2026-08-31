Migración confirma aumento del ingreso irregular de ciudadanos chinos

Tegucigalpa, Honduras. El Instituto Nacional de Migración (INM) confirmó ante el Congreso Nacional un fuerte incremento en el ingreso irregular de ciudadanos chinos a Honduras, con un repunte de 2023, año en que el país estableció relaciones diplomáticas con la República Popular China.

El director del INM, Carlos Cordero, participó este lunes en la primera reunión multisectorial convocada para investigar el ingreso y posterior paradero de ciudadanos chinos que llegaron legalmente a Honduras entre 2022 y 2025.

De acuerdo con los registros migratorios proporcionados durante la reunión, 24,837 ciudadanos chinos ingresaron de manera irregular a Honduras desde 2014 hasta la fecha.

El mayor incremento se registró en 2023, cuando el INM contabilizó 12,184 ingresos irregulares, frente a los 1,027 registrados en 2022.

En 2024 se reportaron 10,175 ingresos irregulares de ciudadanos chinos, mientras que en 2025 la cifra descendió a 908. En lo que va de 2026, el registro es de 536 personas.

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El diputado nacionalista Frank Alley, integrante de la Comisión de Relaciones Internacionales e Integración Regional, señaló que el comportamiento requiere una revisión debido a que se trata de un flujo migratorio irregular.

“Uno pensaría que después del cambio diplomático en 2023 es normal que haya más personas de esa ciudadanía que vengan a nuestro país, pero aquí estamos hablando de un flujo migratorio irregular, o sea, hay picos irregulares de flujos migratorios”, expresó Alley.

Familiares ingresaron de forma irregular

Cordero explicó que durante 2023 y 2024 algunas personas que llegaron a Honduras utilizando pasaportes diplomáticos, o que ingresaron por motivos de negocios o trabajo, posteriormente llevaron a sus familiares al país.

“Lo que hemos podido encontrar es que en estos años, 2023, 2024, debido al cambio de las relaciones diplomáticas, muchas de las personas que ingresaron utilizando pasaportes diplomáticos o que venían a hacer algún negocio o venían a trabajar a Honduras se dedicaron también a traer a sus familiares, los que son los que en muchos casos entraron de manera irregular”, informó el director del INM.

El funcionario agregó que algunas de estas personas posteriormente intentaron regularizar su situación y cambiar su condición migratoria a la de inversionistas. Según explicó, esos casos actualmente están bajo investigación.

Alley señaló que uno de los datos que deberá ser analizado es el cambio de condición migratoria de algunas personas que inicialmente declararon ser obreros y posteriormente pasaron a figurar como inversionistas.

“Este es un dato que debemos analizar”, manifestó el diputado.

El legislador añadió que China pasó de ocupar el sexto lugar entre los países con mayor flujo irregular por Honduras a ubicarse en el tercer puesto durante el último mes, detrás de Ecuador y Cuba.