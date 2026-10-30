Argentina niega que Brasil le haya pedido explicaciones por su papel en la fuga de Bolsonaro

Argentina. El Gobierno argentino negó este viernes que Brasil haya solicitado explicaciones sobre su posible implicación en la fuga del excandidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro a Estados Unidos, con paso por territorio argentino, a través de la encargada de negocios de la Embajada argentina en Brasilia, Emilia Cortés. "No hubo ningún pedido de información", afirmó el canciller argentino, Pablo Quirno, en un mensaje publicado en la red social X, en respuesta a la información que daba cuenta de una reunión diplomática entre representantes de ambos países. El presidente argentino, Javier Milei, también intervino en la polémica y replicó el mensaje de su canciller, con lo que respaldó la postura acerca de que la información sobre el supuesto pedido de explicaciones era falsa.

La controversia se produjo después de que trascendiera que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil había convocado en la víspera a la encargada de negocios de la Embajada argentina en Brasilia, Emilia Cortés, para consultarle sobre la posible implicación de la Administracíon Milei en la salida de Flávio Bolsonaro a Estados Unidos, con paso por territorio argentino. Según la información difundida por fuentes diplomáticas a EFE, al encuentro asistió el embajador João Marcelo Galvão de Queiroz, jefe del Departamento del Mercosur de la Cancillería brasileña, y duró apenas unos minutos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En la reunión el Ejecutivo brasileño solicitó información al Gobierno argentino sobre el episodio y la posible participación en el mismo de figuras destacadas de la Casa Rosada. Cortés es la máxima autoridad diplomática de Argentina en Brasil, ya que la representación quedó reducida a nivel de encargados de negocios, tras los ataques públicos de Milei contra Lula y el juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes durante la campaña electoral de Brasil.