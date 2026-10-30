Jair Bolsonaro dice que es "momento de unión y no de buscar culpables", según su esposa

São Paulo, Brasil. El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, en prisión por golpismo, afirmó que es "momento de unión y no de buscar culpables", después de que su hijo Flávio Bolsonaro perdiera las elecciones frente al presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, según afirmó su esposa este viernes. "Vivimos tiempos difíciles. Necesitamos reflexionar y, solo después, actuar", transmitió la ex primera dama Michelle Bolsonaro en sus redes sociales, citando al líder ultraderechista, que está inhabilitado para utilizar redes sociales o emitir comunicados incluso a través de terceros. Subrayó que su esposo, al que señaló en el texto como "líder", agradece el "empeño y sacrificio" demostrado por los militantes durante la campaña de su hijo, y negó las versiones que lo acusan de responsabilizar a aliados por la derrota.

De acuerdo con Michelle, al exmandatario, que gobernó Brasil entre 2019 y 2022, le "entrístecen" las informaciones que "pregonan la división" y señalan "injustamente a supuestos culpables". En esa línea, remarcó que Jair guarda "mucho respeto, cariño y gratitud" hacia personas que han sido blanco de descalificaciones por parte de aliados cercanos al hijo en los últimos días, entre ellos el diputado ultraderechista Nikolas Ferreira, una de las figuras clave en la campaña de Flávio , y el gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Dos días después de perder las elecciones, Flávio huyó junto a su familia a Estados Unidos, amparados por el Gobierno de Donald Trump, que evitó felicitar a Lula por la victoria en la segunda vuelta.