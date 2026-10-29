Trump llama repugnante a reportero que cuestionó su estado de salud

Washington, Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insultó a un periodista de la agencia Reuters este jueves al llamarlo "repugnante", después de que el reportero le preguntó si la cancelación de su mitin en Kansas estaba relacionada con su estado de salud.

"Eres repugnante. Ponte en forma. Tienes un aspecto terrible", dijo Trump al reportero durante una ronda de preguntas al mandatario a su llegada a la base Andrews, tras regresar de un mitin republicano en Carolina del Sur.

"Me siento perfecto", agregó Trump, quien negó que su salud tuviera relación con la cancelación del acto.