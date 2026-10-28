Trump evita comentar autoproclamación de Bolsonaro pero considera "extraños" los comicios

Washington, Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, evitó este miércoles pronunciarse sobre la decisión del senador ultraderechista Flávio Bolsonaro de declararse presidente legítimo de Brasil tras perder las elecciones del domingo y huir después a Miami, pero aseguró que los cómicos en el país suramericano le resultaron "muy extraños". "No voy a hacer comentarios al respecto, pero sé que le dimos permiso para entrar al país", aseguró Trump a los medios al ser preguntado sobre qué opinaba de la carta difundida poco antes en redes sociales por Bolsonaro. Bolsonaro se declaró inicialmente "presidente electo" en una primera versión de una carta abierta publicada en X que modificó minutos después, y compartió en la misma plataforma, en la que cambió la denominación "presidente electo de Brasil" por "líder de Brasil".

Trump había dicho: "No voy a involucrarme, pero fueron unos comicios muy extraños, eso es seguro", dijo el mandatario antes de embarcarse en el Air Force One para viajar a Ohio, donde ofrecerá una mitin en la campaña para las legislativas del próximo martes. Trump había dicho el lunes que las elecciones celebradas el domingo en las que Luis Inácio Lula Da Silva obtuvo la victoria le parecieron "fraudulentas". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El republicano también demostró este miércoles que a Bolsonaro ya su familia "los han tratado de manera muy injusta" en Brasil. El senador y su familia llegaron este mismo miércoles a la ciudad estadounidense Miami tras abandonar su país, donde la Policía Federal le canceló el martes sus pasaportes ordinarios y diplomáticos después de que incumpliera la orden judicial de entregarlos el lunes, en el marco de una investigación por presunta corrupción.