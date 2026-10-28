Un condado de Florida pide votar en persona debido a retrasos del correo

Miami, Estados Unidos. El supervisor electoral del condado de Broward (Florida), el demócrata Joe Scott , recomendó este miércoles votar en persona o entregar personalmente las papeletas, ante los retrasos que atribuye al Servicio Postal de Estados Unidos (USPS, en inglés), a cinco días de las elecciones de medio mandato.

Scott explicó a medios locales que su oficina recibió quejas de votantes que esperaban la papeleta que pidieron y de otros que la enviaron y no llega, y que algunos envíos tardaron hasta dos semanas dentro del propio condado.

Entretanto, la oficina electoral del vecino Miami-Dade, el condado más poblado de Florida, dijo a la prensa local no haber detectado problemas.