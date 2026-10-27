Flávio Bolsonaro se fuga a Estados Unidos, según medios brasileños

São Paulo, Brasil. El senador brasileño Flávio Bolsonaro, candidato derrotado en las elecciones brasileñas del pasado domingo, se fugó a Estados Unidos este martes después de que un juez le prohibiera salir del país, según fuentes políticas citadas por varios medios brasileños. Los aliados políticos de Bolsonaro aseguraron que el excandidato tomó un vuelo con destino a Estados Unidos , según las informaciones publicadas por O Globo, Folha de São Paulo y otros medios, que no identifican las fuentes. Dirigentes del Partido Liberal (PL) de Bolsonaro organizaron una reunión en la sede de la formación en Brasilia, pero hasta ahora no ha confirmado la salida del senador del país.

La asesoría de prensa y la defensa legal del senador tampoco se han manifestado acerca de la posible fuga del hijo del expresidente Jair Bolsonaro. La Policía Federal de Brasil canceló este martes los pasaportes del senador, al incumplir la orden judicial de entregarlos a las autoridades en el marco de una investigación. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Flávio Bolsonaro recibió el lunes, un día después de perder las elecciones frente al actual gobernante, Luiz Inácio Lula da Silva, la orden de entregar sus pasaportes en un plazo de 24 horas, que incluía la prohibición de salir del país.

La decisión fue dictada por el juez de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, quien se encargó del juicio en el que Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado. Al no cumplir el plazo, la Policía Federal canceló ambos documentos, de acuerdo con la estatal Agencia Brasil. Tras recibir la orden judicial, Bolsonaro dijo que entregaría los pasaportes y se defendía de lo que demostraba un "intento de intimidación".