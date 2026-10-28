Flávio Bolsonaro se declara "verdadero presidente electo de Brasil"

São Paulo, Brasil. El senador ultraderechista Flávio Bolsonaro, quien huyó a Estados Unidos dos días después de perder las elecciones presidenciales, se declaró este miércoles el "verdadero presidente electo de Brasil", en una carta abierta que divulgó en sus redes sociales. "Quiero decir, no solo a mis 60 millones de votantes, sino también al pueblo brasileño, que soy el presidente electo y que los criminales que robaron las elecciones en Brasil forman parte de una organización criminal que instauró una tiranía", afirmó en la misiva. Flávio pidió, además, a la comunidad internacional que no "normalicen lo que está pasando en Brasil", pese a que el resultado de las elecciones ha sido reconocido por todas las instituciones brasileñas, oficialistas y de oposición, incluido el Partido Liberal (PL), que lo lanzó a la Presidencia.

El hijo mayor del exmandatario Jair Bolsonaro aterrizó este miércoles en Miami (Florida, EE.UU.) después de salir de Brasil vía Argentina junto con su familia para poner rumbo a Estados Unidos, donde será acogido por el Gobierno de Donald Trump, aliado de su padre. "Quiero dejarlo claro: no huí de Brasil, salí por Brasil; salí de un régimen de excepción para poder ser el líder que mi pueblo merece", señaló el excandidato, quien se comparó con el francés Charles de Gaulle, el cubano José Martí y los opositores venezolanos Juan Guaidó, Edmundo González Urrutia y María Corina Machado. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En la carta, Flávio, derrotado en la segunda vuelta de las elecciones frente al actual gobernante, Luiz Inácio Lula da Silva, agradeció al presidente de Argentina, Javier Milei, por su "coraje" y "sentido de justicia", y al mandatario Donald Trump por acogerlo en el país.

El senador ultra, como insinuó el dirigente republicano, denunció, sin presentar ningún tipo de prueba, que hubo "fraude electoral" en las elecciones del domingo pasado, en las que obtuvo el 48% de los votos, frente al 52% de Lula, lo que se tradujo en una diferencia de más de cuatro millones de votos. Según él, la decisión "ilegítima" e "ilegal" del juez de la Corte Suprema Cristiano Zanin, antiguo abogado personal de Lula, de prorrogar dos horas el horario de votación "permitió que Lula sumara más de 10 millones de votos entre la primera y la segunda vuelta". Zanin amplió el horario de votación a petición de la campaña de Lula tras una serie de "incidentes" en el transporte público de algunas ciudades brasileñas. El equipo de Flávio también llegó a pedir la ampliación, pero por un motivo diferente, por las fuertes lluvias que cayeron en algunas regiones del país.