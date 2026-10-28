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Flávio Bolsonaro y su familia llegan a Miami tras perder las elecciones en Brasil

El vuelo privado en el que viajaba la familia Bolsonaro partió del aeropuerto de Puerto Iguazú (Argentina) con destino a Guayaquil (Ecuador), desde donde se dirigió a Miami

  • Actualizado: 28 de octubre de 2026 a las 09:42 -
  • Agencia EFE
Flávio Bolsonaro y su familia llegan a Miami tras perder las elecciones en Brasil

Captura de video que muestra al excandidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro llegando este miércoles al Aeropuerto Ejecutivo de Miami-Opa Locka en Miami (EE.UU.). EFE/ Antoni Belchi

Miami. El excandidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro llegó este miércoles a Estados Unidos, donde será acogido por el Gobierno del presidente Donald Trump, tras huir de Brasil vía Argentina después de perder las elecciones del domingo frente al mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.

El senador ultraderechista de 45 años entró al país por el Aeropuerto Ejecutivo de Miami-Opa Locka, en el condado de Miami-Dade, en compañía de su esposa y sus dos hijas, según pudo constatar EFE.

Bolsonaro llegó a Estados Unidos pese a que la Policía Federal brasileña había cancelado el martes sus pasaportes ordinario y diplomático, después de que incumpliera la orden judicial de entregarlos en el marco de una investigación por presunta corrupción.

Las autoridades migratorias argentinas confirmaron este miércoles que el excandidato presidencial hizo escala en Argentina rumbo a Ecuador, desde donde partió a Miami.

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Bolsonaro y su familia ingresaron anoche vía terrestre por el paso fronterizo de Puente Internacional Tancredo Neves en la provincia de Misiones con documentación en regla, y a las 23.30 hora local de ayer, martes (02.30 GMT de este miércoles), abordaron un vuelo privado con destino a la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, informó la Dirección Nacional de Migraciones argentina en la red social X.

El vuelo privado en el que viajaba la familia Bolsonaro partió del aeropuerto de Puerto Iguazú (Argentina) con destino a Guayaquil (Ecuador), desde donde se dirigió a Miami.

La Administración de Donald Trump había anunciado el martes que acogería al senador brasileño y a su familia en Estados Unidos, después de que este abandonara Brasil tras ser derrotado en las elecciones presidenciales frente a Luiz Inácio Lula da Silva.

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