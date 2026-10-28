Flávio Bolsonaro y su familia llegan a Miami tras perder las elecciones en Brasil

Miami. El excandidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro llegó este miércoles a Estados Unidos, donde será acogido por el Gobierno del presidente Donald Trump, tras huir de Brasil vía Argentina después de perder las elecciones del domingo frente al mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.

El senador ultraderechista de 45 años entró al país por el Aeropuerto Ejecutivo de Miami-Opa Locka, en el condado de Miami-Dade, en compañía de su esposa y sus dos hijas, según pudo constatar EFE.

Bolsonaro llegó a Estados Unidos pese a que la Policía Federal brasileña había cancelado el martes sus pasaportes ordinario y diplomático, después de que incumpliera la orden judicial de entregarlos en el marco de una investigación por presunta corrupción.

Las autoridades migratorias argentinas confirmaron este miércoles que el excandidato presidencial hizo escala en Argentina rumbo a Ecuador, desde donde partió a Miami.