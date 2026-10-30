Georgia, un estado decisivo que ganó Trump y ahora parece darle la espalda

Atlanta, Estados Unidos. No hay campaña electoral en Estados Unidos que no pase por la decisiva Georgia, un estado dividido casi por la mitad, que dio una ajustada victoria presidencial a Donald Trump en 2024, pero que, según las encuestas, le dará la espalda en las elecciones de medio mandato del próximo martes. Trump recaló la semana pasada en Georgia, en plena gira para evitar un batacazo republicano en el Congreso, mientras los demócratas contraatacaban esta semana con el desembarco de dos de sus pesos pesados: el expresidente Barack Obama y la exvicepresidenta Kamala Harris. "Los republicanos están decepcionados. Trump prometió que iba a bajar los precios y, evidentemente, era un engaño", cuenta a EFE David, un voluntario demócrata que recorre puerta a puerta los vecindarios de la ciudad de Macon para que no se pierda ningún voto progresista.

Tanto él como las encuestas ven muy probable la victoria del senador Jon Ossoff, que busca la reelección frente al republicano Mike Collins y que, convertida en estrella ascendente del partido, suena incluso para las presidenciales de 2028. Los demócratas necesitan conservar sus escaños en Georgia y Míchigan y arrebatar cuatro a los republicanos en estados bisagra para conquistar la mayoría del Senado. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse También aspiran a hacer de Keisha Lance Bottoms la primera mujer y la primera persona afroamericana en gobernar Georgia, aunque los sondeos dibujaron un empate con el republicano Rick Jackson.



Un estado decisivo y dividido

En Georgia cada voto cuenta. Trump venció a Harris en 2024 por 115.000 votos, mientras que Joe Biden se impuso en 2020 por apenas 12.000, un margen que el republicano intentó impugnar sin éxito con denuncias de fraude.

Pocos estados encarnan tan bien el péndulo electoral como Georgia, donde la explosión demográfica y el crecimiento económico de las últimas décadas se han transformado en un bastión republicano del sur en un territorio donde cualquiera de los dos partidos puede ganar. Mientras el área metropolitana de Atlanta, sede de Coca-Cola , la cadena CNN y la aerolínea Delta , es un granero de votos demócratas, los emblemáticos campos de melocotones, en cambio, se tiñen de rojo republicano.​​​​​​​



La batalla por el voto afroamericano

Tierra de Martin Luther King y cuna del movimiento por los derechos civiles, Georgia tiene además una población afroamericana superior al 30%, por encima de la media nacional.