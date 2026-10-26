  1. Inicio
  2. · Mundo

Trump insulta a Obama por burlarse de sus reformas en la Casa Blanca​​​​

"Él no lo entiende, porque Obama no es un tipo listo. La forma en que dirigió el país... solo una persona estúpida dirigiría el país de esa manera", respondió Trump

  • Actualizado: 26 de octubre de 2026 a las 17:04 -
  • Agencia EFE
Trump insulta a Obama por burlarse de sus reformas en la Casa Blanca​​​​

"Que digas que es una Cheesecake Factory solo demuestra por qué fuiste un pésimo presidente", remató.

 Foto: cortesía

Washington, Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó este lunes "estúpido" a su antecesor Barack Obama , después de que este se burlara de las reformas del republicano en la Casa Blanca y las comparara con un establecimiento de The Cheesecake Factory, una cadena de restaurantes conocida por su decoración recargada y raciones abundantes.

"Él no lo entiende, porque Obama no es un tipo listo. La forma en que se dirigió el país... solo una persona estúpida dirigiría el país de esa manera", respondió Trump a la prensa durante su desplazamiento a Misisipi para participar en un acto electoral de cara a los comicios de medio mandato del próximo 3 de noviembre.

Trump, que ha construido un helipuerto y está levantando un polémico salón de baile en la residencia presidencial, defendió sus reformas al asegurar que el edificio es "un símbolo de Estados Unidos" que "debe ser debidamente mantenido y pintado".

Una jueza ordena al Gobierno Trump informar sobre agentes federales en las urnas

"Que digas que es una Cheesecake Factory solo demuestra por qué fuiste un pésimo presidente", remató.

El republicano respondió así a las burlas que Obama lanzó el sábado durante una mitin en Ohio, donde comparó la decoración de la residencia con la de un restaurante de la cadena californiana y llegó a evocar al dictador iraquí Sadam Huseín.

"Tiene la Casa Blanca como si Sadam Huseín hubiera abierto un Cheesecake Factory. Oro por todas partes. ¿Qué pasa con tanto oro?", dijo Obama el sábado durante una mitin en Ohio, en el que criticó las reformas impulsadas por Trump en la residencia presidencial, entre ellas la construcción de un salón de baile, la pavimentación del Jardín de las Rosas y la instalación de un helipuerto en el jardín sur.

Trump tropieza en Brasil: la reelección de Lula frena su avance en Latinoamérica

"Así que está claro que no está centrado en hacer bajar los precios", añadió, en referencia al coste de la vida, una de las principales preocupaciones de los votantes.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, también se sumó a la polémica y este lunes acudió a un Cheesecake Factory cercano a la residencia presidencial para comer una hamburguesa con queso y arremeter contra el expresidente demócrata.

"Este es el hombre que construyó el museo que parece la tumba de Darth Vader", dijo Bessent sobre el Centro Presidencial Obama, inaugurado el pasado verano en Chicago.

Las cruces de reproches se producen a poco más de una semana de las elecciones para renovar el Congreso, en las que las encuestas apuntan a un escenario favorable a los demócratas, en medio del descontento por la impopular guerra de Irán y el elevado costo de la vida, especialmente de la gasolina.

app IOS diez

Descarga nuestra app

Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias