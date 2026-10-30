Puerto Cortés eleva nivel de protección portuaria ante riesgo de atentado

Puerto Cortés, Honduras.- La Comisión Nacional de Protección Portuaria (CNPP) informó este viernes que elevó el nivel de seguridad en una de las terminales de Puerto Cortés, luego de identificar un riesgo potencial de interferencia ilícita en las instalaciones portuarias. Mediante un comunicado, la institución explicó que la decisión de activar el nivel de protección 2 se tomó una semana antes del despliegue de una operación encubierta realizada en coordinación con la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol). La CNPP indicó que la medida se adoptó en cumplimiento del Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias (Código PBIP), que establece protocolos de seguridad para prevenir amenazas contra las operaciones marítimas y portuarias.

Entre las acciones implementadas figura el aumento de los controles de acceso e identificación de personas, así como el reforzamiento de los patrullajes en el perímetro terrestre y en las áreas marítimas cercanas a la terminal. También se intensificaron las inspecciones de contenedores, carga pesada y vehículos de transporte terrestre. A estas medidas se sumó una mayor vigilancia de los buques atracados en los muelles y el control estricto de ingreso a las zonas consideradas críticas o sensibles. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La comisión agregó que mantiene una coordinación operativa con las Fuerzas Armadas de Honduras, la Policía Nacional y otras instituciones de seguridad del Estado para garantizar el cumplimiento de los protocolos establecidos. Pese a la activación de estas medidas, la CNPP aseguró que la Empresa Nacional Portuaria (ENP) y las terminales operativas continuarán desarrollando sus actividades comerciales con normalidad y seguridad.

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