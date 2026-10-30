Congreso Nacional realizará jornada de Congreso Móvil en San Pedro Sula

Tegucigalpa, Honduras. El Congreso Nacional trasladará su actividad parlamentaria a la zona norte del país para desarrollar una nueva jornada de Congreso Móvil en San Pedro Sula, los días martes 10 y miércoles 11 de noviembre. La iniciativa busca descentralizar la discusión de proyectos de impacto social y económico, así como acercar la labor legislativa a los diferentes sectores productivos y comunitarios del departamento de Cortés. Esta actividad se suma a los esfuerzos del Poder Legislativo por mantener presencia en la capital industrial, donde hace más de un mes inauguró su primera sede regional de atención ciudadana, ubicada en la colonia Universidad.

La instalación fue acondicionada para facilitar la intermediación entre los diputados de las distintas bancadas y los habitantes del valle de Sula, sin que estos tengan que trasladarse hasta Tegucigalpa para plantear sus demandas. Como parte de la jornada, la junta directiva del Congreso Nacional se reunirá con los 20 diputados que representan al departamento de Cortés, con el propósito de consensuar las mociones y los proyectos que serán sometidos a discusión en el Gimnasio Municipal de San Pedro Sula. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Esta será la segunda jornada de Congreso Móvil durante el actual período legislativo, después del primer pleno descentralizado realizado en Danlí, El Paraíso, donde se aprobaron recursos para proyectos de infraestructura, agua potable y salud. "Este Congreso estará en diferentes partes del país a lo largo de estos tres años que vienen. Estuvimos en Danlí, y la verdad es que fue un éxito la respuesta que se ha dejado al departamento de El Paraíso, a sus 19 municipios, sin andar viendo colores políticos", expresó Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional.