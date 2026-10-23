Tomás Zambrano se pronuncia tras orden de captura contra Luis Redondo

Tegucigalpa, Honduras. El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, rechazó este viernes los señalamientos de persecución política formulados por dirigentes del partido Libertad y Refundación (Libre) tras conocerse la orden de captura contra el expresidente del Legislativo, Luis Redondo. Zambrano sostuvo que las medidas judiciales contra Redondo y otros exintegrantes de la comisión permanente responden a decisiones y actuaciones que, según afirmó, se realizaron al margen de la ley durante el período legislativo anterior.

El titular del Congreso se refirió al caso durante un recorrido por el proyecto penitenciario abandonado de La Acequia, ubicado en Naco, Santa Bárbara, donde fue consultado por periodistas sobre las acciones que deberán ejecutar las autoridades. “Hemos escuchado que se emitió la alerta internacional y allí serán los entes encargados, la Policía, Interpol, Secretaría de Seguridad, que ejecute este tipo de acciones”, expresó Zambrano al referirse a las diligencias relacionadas con el exfuncionario.

Señalamientos contra la antigua comisión permanente

El presidente del Legislativo recordó que durante el gobierno anterior, cuando formaba parte de la oposición, cuestionó las decisiones adoptadas por la entonces junta directiva del Congreso y los integrantes de la Comisión Permanente. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

“Revisen mis declaraciones de hace cuatro años: todos los señalamientos, delitos y abusos que cometieron desde la junta directiva ilegal y desde la comisión permanente”, manifestó. Zambrano agregó que en aquel momento advirtió sobre presuntos delitos y abusos de poder que, a su criterio, se cometieron desde las instituciones del Estado. “Lo que puedo decir es que es consecuencia de sus acciones al margen de la ley”, afirmó al referirse a la situación judicial de Redondo.

Requerimiento fiscal contra exfuncionarios