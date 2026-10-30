Arrestan en Florida a 281 acusados de abuso sexual y trata de personas

Miami, Estados Unidos. Las autoridades de Florida anunciaron este viernes el arresto de 281 personas en los últimos siete días durante una operación multitudinaria encubierta contra sospechosos de abuso de menores y trata de personas.

Entre los arrestados se encuentran 32 ciudadanos de países como Cuba, Venezuela, México y Haití . La mitad de ellos han sido entregadas al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) de Estados Unidos, informó la Fiscalía de Florida.

Las detenciones se realizaron en el condado de Polk, en el centro de Florida, en dos operaciones encubiertas simultáneas.