Helicóptero con 6 pasajeros se estrella en una zona montañosa de la India

Nueva Delhi, India. Un helicóptero con seis personas a bordo se estrelló sin supervivientes este viernes en una zona montañosa del norte de la India, en el estado de Uttarakhand, después de que se perdió su rastro mientras cubría la ruta entre la localidad de peregrinación de Badrinath y la capital regional, Dehradun.

"Recibimos la desafortunada noticia de que un helicóptero se estrelló cerca del pueblo de Chai (...) La administración del distrito, el departamento de gestión de desastres y la Fuerza de Respuesta a Desastres del Estado (SDRF) llevan a cabo una operación conjunta de rescate", confirmó en X el jefe de Gobierno de Uttarakhand, Pushkar Singh Dhami.

Las autoridades de aviación civil confirmaron que en la aeronave, operada por una compañía privada, viajaban cinco pasajeros y el piloto, procedentes de la ciudad de Bangalore , en el sur del país.