  1. Inicio
  2. · Mundo

Helicóptero con 6 pasajeros se estrella en una zona montañosa de la India

Tras observarse una gran columna de humo sobre un campamento militar, las autoridades movilizaron patrullas terrestres del Ejército

  • Actualizado: 30 de octubre de 2026 a las 10:13 -
  • Agencia EFE
Helicóptero con 6 pasajeros se estrella en una zona montañosa de la India

Imagen de refrencia.

 Foto: archivo

Nueva Delhi, India. Un helicóptero con seis personas a bordo se estrelló sin supervivientes este viernes en una zona montañosa del norte de la India, en el estado de Uttarakhand, después de que se perdió su rastro mientras cubría la ruta entre la localidad de peregrinación de Badrinath y la capital regional, Dehradun.

"Recibimos la desafortunada noticia de que un helicóptero se estrelló cerca del pueblo de Chai (...) La administración del distrito, el departamento de gestión de desastres y la Fuerza de Respuesta a Desastres del Estado (SDRF) llevan a cabo una operación conjunta de rescate", confirmó en X el jefe de Gobierno de Uttarakhand, Pushkar Singh Dhami.

Las autoridades de aviación civil confirmaron que en la aeronave, operada por una compañía privada, viajaban cinco pasajeros y el piloto, procedentes de la ciudad de Bangalore , en el sur del país.

Diputado propone despenalizar la eutanasia para enfermos graves en Bolivia

Las seis personas a bordo murieron en el siniestro, según confirmó a la agencia ANI el director ejecutivo de la Autoridad de Desarrollo de la Aviación Civil de Uttarakhand (UCADA), Prateek Jain.

Un comunicado de la UCADA detalló que el helicóptero despegó a las 13:14 hora local (7:44 GMT) rumbo al helipuerto de Sahastradhara. Minutos después, los sistemas perdieron su señal de rastreo y las comunicaciones cuando sobrevolaba el valle de Joshimath, en el distrito de Chamoli.

Tras observarse una gran columna de humo sobre un campamento militar, las autoridades movilizaron patrullas terrestres del Ejército y de la SDRF, además de desplegar varios helicópteros para las operaciones de rastreo.

Identifican a cinco de los 69 muertos en choque de trenes en Toledo

Las autoridades confirmaron que se ha ordenado preventivamente la inmovilización en tierra de toda la flota de la compañía responsable, la Trans Bharat Aviation, mientras avanzan las investigaciones para determinar las causas del accidente.

app IOS diez

Descarga nuestra app

Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias