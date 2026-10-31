Trump se juega el control del Congreso y su poder en los últimos años en la Casa Blanca

Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afronta unas elecciones de medio mandato decisivas, en las que se juega el control republicano del Congreso y su capacidad para mantener su influencia durante los dos últimos años en la Casa Blanca, con las encuestas a favor de la oposición demócrata. Aunque no figura en la papeleta, los comicios del martes se han convertido en la práctica en un referéndum sobre su gestión, hasta el punto de que Trump ha pedido a sus seguidores que acudan a votar como si su nombre apareciera en ella, en un intento de movilizar a sus votantes más fieles.

El desgaste presidencial amenaza a los republicanos

Sin embargo, la baja popularidad del presidente, cuya aprobación ha caído durante la campaña hasta un mínimo del 31 %, según una encuesta de Reuters e Ipsos, amenaza con pasar factura a la mayoría republicana en ambas Cámaras. El descontento con el coste de la vida, el encarecimiento de la gasolina y la impopular guerra de Irán se han convertido en lastres para el mandatario y su partido. Según el agregador Decision Desk, los demócratas tienen un 80 % de probabilidades de recuperar la Cámara de Representantes (actualmente 219 republicanos a 214 demócratas) y un 57 % de hacerse también con el control del Senado (actualmente 53 republicanos a 47 demócratas). Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Ante este escenario desfavorable, Trump ha dedicado la recta final de la campaña a una gira frenética por el país, con mítines casi diarios en los que ha puesto el foco en estados tradicionalmente republicanos donde la contienda se presenta más reñida de lo previsto, como Texas, Ohio, Iowa, Kansas, Misisipi, Carolina del Norte y Carolina del Sur.

El nerviosismo en la Casa Blanca es tal que el mandatario llegó a prometer en septiembre 5.000 dólares a cada ciudadano si los republicanos conservan ambas Cámaras, una propuesta que la oposición ha calificado de "soborno político". Trump no solo se enfrenta a las encuestas, sino también a la historia: los presidentes recientes han visto cómo sus partidos perdían apoyos en las elecciones de medio mandato, una tendencia que el propio republicano sufrió durante su primera presidencia (2017-2021).

Un Congreso adverso y la sombra de la sucesión