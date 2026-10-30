El voto anticipado hispano se dispara más del 80% en EEUU, según Voto Latino

Miami, Estados Unidos. La movilización del electorado latino se ha disparado de cara a las elecciones de medio mandato del próximo martes, con más de 5,2 millones de hispanos que ya han votado de forma anticipada, un incremento del 80 % respecto a los comicios de 2022, según datos difundidos este viernes por la organización Voto Latino. "No estamos viendo un goteo. Es el tsunami que Voto Latino venía pronosticando. Los votantes latinos están acudiendo a votar de forma anticipada porque saben exactamente lo que está en juego: no es un debate abstracto, es absolutamente personal", dijo en una conferencia virtual la presidenta de la organización, María Teresa Kumar. De acuerdo con un análisis de la plataforma TargetSmart presentada por la entidad, los más de 5,2 millones de sufragios emitidos por votantes latinos contrastan con los 2,9 millones registrados en el mismo momento de 2022.

Esta cifra convierte al electorado latino en la minoría más movilizada, por encima de las personas de raza negra, que habitualmente ocupan ese puesto. La apretada carrera por el control de la Cámara de Representantes y el Senado ha elevado la participación en todos los estratos de la sociedad, detalló Voto Latino. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En comparación, en las elecciones de 2022 se habían emitido en general cerca de 33 millones de votos anticipados a cuatro días de la jornada electoral, frente a los más de 41,3 millones de este año, lo que supone un incremento superior al 25 %.